Jurnal AntenaSport | Sunt în formă de Mondial
Nu doar Tamaş şi Alexa sunt Fiertzi pe Mondial! Ramona de la Neatza le-a făcut marcaj!
Nu doar Tamaş şi Alexa sunt Fiertzi pe Mondial! Ramona de la Neatza le-a făcut marcaj!
Jurnal AntenaSport | Sunt în formă de MondialJurnal AntenaSport | Sunt în formă de Mondial
Jurnal AntenaSport | Forţe proaspete la DinamoJurnal AntenaSport | Forţe proaspete la Dinamo
Jurnal AntenaSport | Dor de MondialJurnal AntenaSport | Dor de Mondial
Momente horror în Canada - Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare durăMomente horror în Canada - Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare dură
Moment inedit în Cehia - Africa de Sud! S-a spart mingea în mijlocul unei fazeMoment inedit în Cehia - Africa de Sud! S-a spart mingea în mijlocul unei faze