Programul etapei a 5-a din Liga 1. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

LPF a anunţat programul etapei a cincea din Liga 1. Capul de afiş al rundei este ţinut de derby-ul dintre Rapid şi Dinamo, care se va disputa în Giuleşti.

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Până la acest derby, Dinamo se va duela cu Voluntari, în etapa a patra, pe teren propriu. De cealaltă parte, Rapid se va deplasa la Arad pentru confruntarea cu UTA.

Programul etapei a 5-a din Liga 1

Rapid şi Dinamo se vor duela pe 15 august, de la ora 21:30, conform programului afişat pe lpf.ro. A doua zi, de la aceeaşi ori, se va disputa partida dintre Oţelul şi Universitatea Craiova.

Runda a cincea din Liga 1 va fi închisă de duelul dintre FCSB şi Botoşani. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30, pe terenul roş-albaştrilor.

Programul etapei a cincea din Liga 1: