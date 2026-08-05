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Programul etapei a 5-a din Liga 1. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 5 august 2026, 15:05

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Programul etapei a 5-a din Liga 1. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Alexandru Dobre, Raul Opruţ şi Danny Armstrong, în Rapid - Dinamo/ Sport Pictures

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LPF a anunţat programul etapei a cincea din Liga 1. Capul de afiş al rundei este ţinut de derby-ul dintre Rapid şi Dinamo, care se va disputa în Giuleşti.

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Până la acest derby, Dinamo se va duela cu Voluntari, în etapa a patra, pe teren propriu. De cealaltă parte, Rapid se va deplasa la Arad pentru confruntarea cu UTA.

Programul etapei a 5-a din Liga 1

Rapid şi Dinamo se vor duela pe 15 august, de la ora 21:30, conform programului afişat pe lpf.ro. A doua zi, de la aceeaşi ori, se va disputa partida dintre Oţelul şi Universitatea Craiova.

Runda a cincea din Liga 1 va fi închisă de duelul dintre FCSB şi Botoşani. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30, pe terenul roş-albaştrilor.

Programul etapei a cincea din Liga 1:

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Vineri, 14 august

  • Ora 18.30 FC Voluntari – Petrolul Ploiești
  • Ora 21.30 FC Argeș – Farul Constanța

Sâmbătă, 15 august

  • Ora 18.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
  • Ora 21.30 FC Rapid – Dinamo

Duminică, 16 august

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  • Ora 18.30 Corvinul Hunedoara – CFR 1907 Cluj
  • Ora 21.30 Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Luni, 17 august

  • Ora 18.30 Universitatea Cluj – UTA Arad
  • Ora 21.30 FCSB – FC Botoșani

Rapid şi Dinamo s-au duelat de patru ori, în sezonul trecut. Giuleştenii au câştigat primele trei dueluri, 2-0 şi 2-1 în sezonul regular, şi 3-2 în prima etapă din play-off. Acest duel a creat un scandal uriaş, dată fiind decizia controversată luată de Istvan Kovacs la golul egalizator, de 2-2, marcat de giuleşteni.

În returul play-off-ului, Dinamo şi-a luat revanşa în faţa marii rivale şi a câştigat partida cu un categoric 3-1. Aceasta a fost şi prima victorie înregistrată de „câini” în faţa giuleştenilor după 11 ani de pauză.

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