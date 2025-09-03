Jurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile - Antena Sport

Comisia de Disciplină, sancțiuni pentru Dinamo, U Cluj și Csikszereda

Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!”

Legenda lui Real Madrid, pe lista celor de la Leverkusen pentru înlocuirea lui Erik ten Hag

Ianis Hagi efectuează vizita medicală la Alanyaspor! Ce contract va semna românul

VIDEO Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul

Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray

Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”

Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”

Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă

Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali

Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului

“Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”