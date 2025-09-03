Jurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile - Antena Sport

Închide meniul
S-au dat peste 30.000 de bilete la bătălia naționalei, cu gazda Mondialului de la anul, Canada. Meciul e vineri, de la 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

 

Jurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie

Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă

Jurnal Antena Sport | Rapidista cerută în căsătorie în deşertul Spaniei e gata de nuntă

Jurnal Antena Sport | Fotbal ca la carte

20:00
Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray
19:33
VIDEOImagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul
19:22
Ianis Hagi efectuează vizita medicală la Alanyaspor! Ce contract va semna românul
18:59
Legenda lui Real Madrid, pe lista celor de la Leverkusen pentru înlocuirea lui Erik ten Hag
18:53
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!”
18:39
Comisia de Disciplină, sancțiuni pentru Dinamo, U Cluj și Csikszereda
