Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa! Jucătorul naţionalei, lăsat în afara lotului - Antena Sport

Florinel Coman nu se află în lotul lui Al-Gharafa, pentru primul meci al noului sezon din Qatar, pe care formaţia internaţionalului român îl dispută cu Umm Salal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Umm Salal a deschis scorul în partida cu Al-Gharafa, Antonio Mance marcând în minutul 28.

Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa

În ultima perioadă au fost informaţii că Borussia Monchengladbach ar fi interesată de internaţionalul român. Aceeaşi echipă l-ar dori şi pe Ianis Hagi.

Florinel Coman (27 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Coman este subiectul unui litigiu între FCSB şi Al-Gharafa. Becali aşteaptă ca echipa din Qatar să îi vireze 6.25 de milioane de euro, sumă provenind din transferul jucătorului român (5.25 de milioane de euro), la care se adaugă o despăgubire de 1 milion de euro pentru că Al-Gharafa nu a virat banii din transfer în termenul stabilit.

Sezonul trecut, Coman a fost împrumutat la Cagliari. Echipa din Serie A a decis să nu îl transfere definitiv, astfel că jucătorul naţionalei s-a întors la Al-Gharafa.