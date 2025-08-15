Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa! Jucătorul naţionalei, lăsat în afara lotului - Antena Sport

Florinel Coman nu se află în lotul lui Al-Gharafa, pentru primul meci al noului sezon din Qatar, pe care formaţia internaţionalului român îl dispută cu Umm Salal.
Umm Salal a deschis scorul în partida cu Al-Gharafa, Antonio Mance marcând în minutul 28.
Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa
În ultima perioadă au fost informaţii că Borussia Monchengladbach ar fi interesată de internaţionalul român. Aceeaşi echipă l-ar dori şi pe Ianis Hagi.
Florinel Coman (27 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Coman este subiectul unui litigiu între FCSB şi Al-Gharafa. Becali aşteaptă ca echipa din Qatar să îi vireze 6.25 de milioane de euro, sumă provenind din transferul jucătorului român (5.25 de milioane de euro), la care se adaugă o despăgubire de 1 milion de euro pentru că Al-Gharafa nu a virat banii din transfer în termenul stabilit.
Sezonul trecut, Coman a fost împrumutat la Cagliari. Echipa din Serie A a decis să nu îl transfere definitiv, astfel că jucătorul naţionalei s-a întors la Al-Gharafa.
Gigi Becali transmitea că Florinel Coman are deschisă uşa la FCSB, în cazul în care nu rămâne la Al-Gharafa sau nu se transferă la o altă echipă.
„(n.r. dacă Florinel Coman este o variantă) Dacă e vorba despre Florinel Coman… Păi, ăla, toată viața lui poate să vină la mine. Oricând vrea el. Legat de proces (n.r. cu Al-Gharafa la FIFA), da, l-am câștigat, dar să vedem acum ce o să fie”, declara Gigi Becali pentru digisport.ro.