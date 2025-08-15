Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84

Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 21:11

Comentarii
Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84

Sportpictures

Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil. În minutul 17 Aganovic a înscris în propria poartă şi oaspeţii au trecut la conducere pe tabela de marcaj. Gazdele au replicat prin şutul lui Eduard Florescu, în minutul 19, apoi ialomiţenii au cerut penalti, la duelul dintre Pasagic şi Rotund, în minutul 25, dar arbitrul nu a acordat nimic. Gazdele au mai avut două şanse de gol, în minutele 43 şi 45+5, însă la pauză a rămas 1-0 în favoarea lui Metaloglobus.

Unirea Slobozia a învins-o pe Metaloglobus cu 2-1

În repriza a doua, deşi nu au avut ocazii clare de gol, gazdele au rezolvat meciul printr-un jucător intrat la pauză, Purece. Acesta a transformat un penalti, în minutul 84, după un henţ în careu, pentru ca în minutul 90 acelaşi Purece să înscrie golul victoriei pentru gazde, notează news.ro.

Unirea Slobozia s-a impus cu 2-1 în faţa lui Metaloglobus şi a ajuns la 10 puncte, ocupând locul 4 în clasament. Metaloglobus rămâne fără victorie în Superligă şi, cu un singur punct, este penultima, a 15-a, în clasament,.

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – R. Negru, Al. Dinu, Antoche, A. Dragu – Deaconu (Bărbuţ 46), Vl. Pop, Ed. Florescu (Hamdiu 46) – Rotund (Dulcea 70), Said Ahmed (Afalna 52), Aganovic (Purece 46). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Reclamă
Reclamă

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Pasagic, Caramalău (C. Achim 66), A. Sava – D. Irimia (Moses Abbey 76), Bruno Carvalho (Milea 66), Sabater, Ely Fernandes (A. Sîrbu 72) – Huiban, Ubbink (Al. Irimia 66). ANTRENOR: Mihai Teja

Cartonaşe galbene: A. Dragu 40, Bărbuţ 48, Antoche 88, Purece 90+1 / Bruno Carvalho 8, Ubbink 45+5, Gavrilaş 61

Arbitri: Sorin Vădana – Alexandru Cerei, Mircea Orbuleţ

Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscalRomânii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
Reclamă

Arbitri VAR: Andrei Chivulete – Cristina Trandafir

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Observator
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă de copac în parc, după ce și-a împins copilașul din calea ei
Fanatik.ro
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă de copac în parc, după ce și-a împins copilașul din calea ei
20:45
VIDEOAdina Diaconu – Mateja Jeger 3-2! Victorie dramatică pentru româncă la Europe Smash
20:41
Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele de start
20:36
Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei” FCSB – Aberdeen: “Are prima șansă!”
19:49
Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român
19:30
Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal!
18:45
Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: “Ştiu 100%”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”