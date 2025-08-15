Dinamo - UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo – UTA, duelul din etapa a șasea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Trupa lui Adrian Mihalcea se va deplasa pe Arena Națională pentru confruntarea cu „câinii” lui Zeljko Kopic.

UTA este neînvinsă în acest start de sezon și ocupă locul trei în Liga 1, cu 11 puncte, la egalitate cu Rapid.

Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30

UTA a înregistrat trei victorii la rând, cu Hermannstadt, Petrolul și Farul. În primele două runde, arădenii au remizat cu Universitatea Craiova și U Cluj.

De cealaltă parte, Dinamo a obținut două victorii în ultimele două runde, cu FCSB și Metaloglobus. „Câinii” au opt puncte, după cinci etape disputate, fiind pe locul șase în Liga 1, la egalitate cu Botoșani.

În sezonul trecut, Dinamo a câștigat ambele dueluri cu UTA. În tur, „câinii” s-au impus cu 1-0, grație golului marcat de Dennis Politic, iar în retur, trupa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 2-0.