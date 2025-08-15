Dinamo - UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 15 august 2025, 13:29

Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile

Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Dinamo – UTA, duelul din etapa a șasea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Trupa lui Adrian Mihalcea se va deplasa pe Arena Națională pentru confruntarea cu „câinii” lui Zeljko Kopic. 

UTA este neînvinsă în acest start de sezon și ocupă locul trei în Liga 1, cu 11 puncte, la egalitate cu Rapid. 

Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30 

UTA a înregistrat trei victorii la rând, cu Hermannstadt, Petrolul și Farul. În primele două runde, arădenii au remizat cu Universitatea Craiova și U Cluj. 

De cealaltă parte, Dinamo a obținut două victorii în ultimele două runde, cu FCSB și Metaloglobus. „Câinii” au opt puncte, după cinci etape disputate, fiind pe locul șase în Liga 1, la egalitate cu Botoșani.  

În sezonul trecut, Dinamo a câștigat ambele dueluri cu UTA. În tur, „câinii” s-au impus cu 1-0, grație golului marcat de Dennis Politic, iar în retur, trupa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 2-0. 

Echipele probabile:  

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Charalampos, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi 

Rezerve: Roșca, Pașcalău, Ikoko, Tabuncic, C. Mihai, L. Bărbulescu, Caragea, Al. Pop, Milanov, Soro 

Absenți: Mărginean, Soare, Bordușanu, Licsandru (accidentați) 

Antrenor Zeljko Kopic 

UTA (4-2-3-1): Iliev – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Costache, A. Roman, Tzionis – Abdallah 

Rezerve: Gorcea, Zsori, Benga, Hodoșan, F. Iacob, Hrezdac, A. Matei, L. Mihai, Vlăsceanu, Țăroi, Alomerovic 

Absenți: Zeka, A. Dragoș (indisponibili) 

Antrenor Adrian Mihalcea 

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – UTA 

Înainte de partida de pe Arena Națională, Zeljko Kopic a prefațat duelul cu cei de la UTA și a vorbit despre așteptările pe care de la echipa sa. 

“UTA lui Mister Mihalcea joacă bine, e în formă, e un adversar dificil. Știm ce trebuie să facem, aștept un meci bun mâine. Au echipă bună, antrenor bun, energie pozitivă, nu se aștepta nimeni să fie așa sus, poate alte echipe care ar trebui sa fie acolo nu sunt, dar pentru mine nu e o surpriză cum joacă UTA, merită să fie acolo unde e acum. 

După derby, în care am avut o prestație excelentă, cu Metaloglobus am fost mulțumit doar de prima repriză, de a doua nu, n-a fost bună. Am vorbit, am analizat săptămâna aceasta ce s-a întâmplat, de ce nu ne-am făcut jocul nostru. 

Vreau să jucăm mult mai bine. Am avut ocazii cu Oțelul cu Botoșani, am avut 1-0 la Clinceni, ei au dat acel gol anulat, dar am pierdut mentalitatea de a presa pentru al doilea gol. Mental au protejat cele 3 puncte, dar mie nu-mi place asta. Vreau să jucăm altfel fiecare meci. Mărginean nu e apt, cu ceilalți jucători cu probleme vom mai vedea azi“, a declarat antrenorul lui Dinamo. 

13:12
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor
13:11
EXCLUSIVFostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA 
12:40
Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Programul de azi
12:38
Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro”
12:07
Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr
11:40
“Omul” Schumacher și “caracatița” Hamilton. Dezvăluiri oferite de omul care a lucrat cu amândoi la Mercedes
