Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. "Tun financiar" dat de Gigi Becali - Antena Sport

S-a aflat câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar, după 3-2 în manşa tur, şi 3-1 în retur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prin prezenţa în play-off-ul Europa League, FCSB şi-a asigurat calificarea în grupa principală de Conference League. Pentru un loc în grupa de Europa League, campioana se va duela cu Aberdeen.

Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League

Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.

Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.

UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.