Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. "Tun financiar" dat de Gigi Becali - Antena Sport

S-a aflat câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar, după 3-2 în manşa tur, şi 3-1 în retur.
Prin prezenţa în play-off-ul Europa League, FCSB şi-a asigurat calificarea în grupa principală de Conference League. Pentru un loc în grupa de Europa League, campioana se va duela cu Aberdeen.
Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League
Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.
Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.
UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.
Dacă va reuşi să treacă de Aberdeen şi se va califica în grupa principală de Europa League, FCSB va încasa suma 4.310.000 de euro, cu mai mult de un milion de euro în plus faţă de premiul garantat pentru prezenţa în grupa de Conference League.
În cazul în care FCSB va prinde grupa celei de-a doua competiţii europene, atunci campioana ar ajunge la un premiu total, din partea UEFA, de 4,66 milioane de euro. Pe de altă parte, pentru prezenţa în grupa de Conference League, roş-albaştrii vor trebui să se mulţumească cu suma de 3,52 milioane de euro.
Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon
Malcom Edjouma a evoluat doar în ultimele două partide ale FCSB-ului, dat fiind faptul că la începutul sezonului, a fost aproape de o plecare de la echipă. În meciul tur cu Drita, mijlocaşul francez a fost trimis în teren în locul lui Vlad Chiricheş, în minutul 57.