Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție - Antena Sport

Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție

Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.

Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalti, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la unsprezece metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.

Rareș Ilie a marcat un gol superb la debutul în tricoul lui Empoli!

Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj.

Românul a primit mingea în bandă, s-a întors rapid către poartă și a șutat puternic. Balonul a prins o traiectorie surprinzătoare și s-a oprit în plasa porții.