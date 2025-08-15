Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție - Antena Sport

Închide meniul
Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție

Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 22:02

Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.

Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalti, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la unsprezece metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.

Rareș Ilie a marcat un gol superb la debutul în tricoul lui Empoli!

Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj.

Românul a primit mingea în bandă, s-a întors rapid către poartă și a șutat puternic. Balonul a prins o traiectorie surprinzătoare și s-a oprit în plasa porții.

Cum rezultatul după 90 de minute a fost 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare. Empoli a înscris de trei ori şi a avut o ratare, în timp ce Reggiana a ratat toate cele trei penalti-uri executate. Empoli, la care Rareş Ilie a fost înlocuit în minutul 85, s-a impus cu 3-0 după lovituri de departajare.

Detaliile contractului dintre Rareș Ilie și Empoli

Fostul jucător al Rapidului, care aparţine de Nice, a fost împrumutat pe un an la formaţia italiană. Empoli are şi o opţiune de transfer definitiv.

Rareş Ilie, pe care Rapid l-a vândut în vara lui 2022 la Nice pentru 4 milioane de euro, mai era dorit şi la formaţia giuleşteană. În cele din urmă, a ales să meargă la Empoli, echipă care va evolua în sezonul următor în Serie B.

Rareş Ilie este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.8 milioane de euro. El a evoluat 15 meciuri pentru naţionala U21 a României, pentru care a marcat şi 3 goluri.

Rareş Ilie a fost integralist în toate cele 3 meciuri disputate de naţionala U21 la EURO 2025. El mai aparţine de Nice până în vara lui 2027.

Empoli ar urma să plătească 3 milioane de euro dacă vrea să îl păstreze pe Rareş Ilie şi după următorul sezon. Sezonul trecut, Rareş Ilie a evoluat la Catanzaro, tot în Serie B. A adunat 15 prezenţe în campionat pentru Catanzaro, reuşind 3 assist-uri.

Potrivit presei din Italia, Catanzaro nu a dorit să plătească 3 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv pe jucătorul naţionalei U21 a României.

