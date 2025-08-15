Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție - Antena Sport

Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție
Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.
Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalti, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la unsprezece metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.
Rareș Ilie a marcat un gol superb la debutul în tricoul lui Empoli!
Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj.
Românul a primit mingea în bandă, s-a întors rapid către poartă și a șutat puternic. Balonul a prins o traiectorie surprinzătoare și s-a oprit în plasa porții.
Cum rezultatul după 90 de minute a fost 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare. Empoli a înscris de trei ori şi a avut o ratare, în timp ce Reggiana a ratat toate cele trei penalti-uri executate. Empoli, la care Rareş Ilie a fost înlocuit în minutul 85, s-a impus cu 3-0 după lovituri de departajare.
Detaliile contractului dintre Rareș Ilie și Empoli
Fostul jucător al Rapidului, care aparţine de Nice, a fost împrumutat pe un an la formaţia italiană. Empoli are şi o opţiune de transfer definitiv.
Rareş Ilie, pe care Rapid l-a vândut în vara lui 2022 la Nice pentru 4 milioane de euro, mai era dorit şi la formaţia giuleşteană. În cele din urmă, a ales să meargă la Empoli, echipă care va evolua în sezonul următor în Serie B.