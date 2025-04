Luka Doncic, revenire emoţionantă la Dallas! Starul lui Lakers a izbucnit în lacrimi şi a făcut o partidă uriaşă - Antena Sport

Luka Doncic a revenit pentru prima oară la Dallas după trade-ul care a şocat NBA-ul. În această iarnă, slovenul de 26 de ani a ajuns la Los Angeles Lakers, iar noaptea trecută a evoluat pentru prima oară împotriva fostei echipe.

Los Angeles Lakers s-a impus cu 112-97, la capătul unei seri emoţionante. Luka Doncic a înscris 45 de puncte, după o prestaţie magnifică, dar acest lucru nu l-a împiediat să izbucnească în lacrimi, după ce cei de la Mavericks i-au pregătit un moment special.

Luka Doncic, 45 de puncte în cel mai emoţionant meci al carierei: „Mi-am spus că e imposibil să joc”

Mai mulţi fani ai celor de la Dallas Mavericks au purtat numărul 77, numărul vedetei de la Los Angeles, alături de mesajul „Mulţumim pentru tot”, scris în slovenă. În momentul în care Dallas Mavericks a pus pe tabelă un video cu cele mai bune momente ale lui Doncic la formaţia din Texas, acesta nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile.

„Când am văzut acel video mi-am spus că e imposibil să mai joc. Iubesc aceşti fani, iubesc acest oraş. Nu pot explica toate sentimentele pe care le am. Am venit aici când aveam 18 ani şi nu ştiam la ce să mă aştept în NBA, dar ei m-au făcut să mă simt ca acasă”, a declarat Luka Doncic, la ESPN, citat de marca.com.

