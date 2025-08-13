Tottenham are un nou căpitan! Cine a preluat banderola, după plecarea lui Son - Antena Sport

Cristian Romero a fost numit căpitan al echipei Tottenham, în locul lui Son Heung-min, transferat la începutul lunii august la Los Angeles FC, a anunţat miercuri clubul londonez, înainte de Supercupa Europei împotriva Paris Saint-Germain.
„Am avut o discuţie fructuoasă cu Romero şi el va fi căpitanul nostru”, a declarat noul antrenor al echipei Tottenham, Thomas Frank, pe site-ul oficial al clubului.
Cristian Romero este noul căpitan al lui Tottenham
Fundaşul central argentinian în vârstă de 27 de ani, vicecăpitan de doi ani, este succesorul atacantului sud-coreean Son, care a plecat să joace în MLS după zece ani petrecuţi la Spurs, notează news.ro.
Romero a purtat banderola în finala Ligii Europa din mai, înainte ca Son să intre în joc în repriza a doua. Tottenham s-a impus cu 1-0 în faţa lui Manchester United, punând capăt unei perioade de 17 ani fără trofee. Jucătorul s-a declarat fericit să ocupe această poziţie în sezonul viitor. „Astăzi începe un nou sezon. Sunt foarte fericit să port banderola de căpitan”, a scris el pe reţelele de socializare. „Sper să-mi scriu numele în istoria clubului şi să câştig trofee”, a mărturisit el.
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, în această seară, la ora 22.00, pe stadionul Friuli din Udine. La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat.
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin
Tottenham, câştigătoarea trofeului Europa League sezonul trecut, se pregăteşte pentru Supercupa Europei. La Udine, formaţia din nordul Londrei o va întâlni pe PSG, câştigătoarea UEFA Champions League din sezonul trecut.
Pentru Tottenham, meciul din Supercupa Europei reprezintă un nou început. Ange Postecoglou, antrenorul care a încheiat seceta, a fost demis din cauza rezultatelor slabe din Premier League, în ciuda succesului pe plan european. În locul său a fost adus Thomas Frank, fostul antrenor de la Brentford.
Radu Drăguşin, accidentat în luna ianuarie, nu s-a recuperat încă, dar este prezent alături de coechipierii săi în Italia. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Udogie, în timp ce Dominic Solanke se poate recupera în timp util pentru meciul contra parizienilor.