Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: "Duel teribil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil”

Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 13 august 2025, 15:40

Comentarii
Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: Duel teribil

Jucătorii de la FCSB, la finalul partidei cu Unirea Slobozia / Sport Pictures

Avertisment pentru cei de la FCSB înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana lui Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 3-2, în prima manșă, dar o aşteaptă un meci extrem de dificil. În tur, cei de la FCSB au revenit de la 0-2, după dubla lui Daniel Bîrligea şi reuşita lui Daniel Graovac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul pentru play-off-ul Europa League va avea loc la Priştina. Câştigătoarea se va bate pentru un loc în grupă cu scoţienii de la Aberdeen.

Atmosferă de senzaţie la returul Drita-FCSB

Kosovarii își pun mari speranțe în returul cu FCSB, mai ales după ce au văzut că favorițiilor pot prelua conducerea. În tur, Drita avea 2-0 pe tabelă, la un moment dat, dar campioana României a revenit spectaculos și a păstrat victoria de partea sa. Acum, presa din Kosovo anunță o atmosferă incendiară la meciul Drita – FCSB.

“Drita – FCSB se va juca joi seară, la Priștina. Este manșa retur din runda a treia de calificare a Europa League. Pe Arena Națională, echipa din România a revenit și a câștigat cu 3:2 după ce fusese condusă cu 2:0.

Va fi un duel teribil în Kosovo, având în vedere că FCSB trece printr-o criză majoră de rezultate. În plus, peste 10 mii de kosovari vor exercita o presiune maximă asupra echipei lui Gigi Becali, care nu va avea suporteri români. Conform „protocolului”, așa cum nu au fost kosovari în primul meci, nici în meciul retur nu vor fi români.

Reclamă
Reclamă

Atmosfera va fi electrizantă pe stadionul „Fadil Vokrri” joi seară. Stadionul are o capacitate de 13.980 de locuri. Este folosit și de echipa națională a Kosovo. România a jucat și a câștigat cu Kosovo cu 3:0 la Pristina, în septembrie 2024. Meciul s-a disputat în Liga Națiunilor”, au scris kosovarii.

Drita are un stadion propriu cu o capacitate de 9.000 de locuri. Arena nu corespunde însă cerințelor UEFA, iar duelul se va disputa pe Fadil Vokrri, care are 13.500 de locuri.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Observator
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
16:31
Tottenham are un nou căpitan! Cine a preluat banderola, după plecarea lui Son
16:30
Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas”
14:50
Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova
14:48
FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
14:04
Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “Mă mai enervez”
13:59
Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 3 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” 6 Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!