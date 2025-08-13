Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: "Duel teribil" - Antena Sport

Avertisment pentru cei de la FCSB înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana lui Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 3-2, în prima manșă, dar o aşteaptă un meci extrem de dificil. În tur, cei de la FCSB au revenit de la 0-2, după dubla lui Daniel Bîrligea şi reuşita lui Daniel Graovac.

Duelul pentru play-off-ul Europa League va avea loc la Priştina. Câştigătoarea se va bate pentru un loc în grupă cu scoţienii de la Aberdeen.

Atmosferă de senzaţie la returul Drita-FCSB

Kosovarii își pun mari speranțe în returul cu FCSB, mai ales după ce au văzut că favorițiilor pot prelua conducerea. În tur, Drita avea 2-0 pe tabelă, la un moment dat, dar campioana României a revenit spectaculos și a păstrat victoria de partea sa. Acum, presa din Kosovo anunță o atmosferă incendiară la meciul Drita – FCSB.

“Drita – FCSB se va juca joi seară, la Priștina. Este manșa retur din runda a treia de calificare a Europa League. Pe Arena Națională, echipa din România a revenit și a câștigat cu 3:2 după ce fusese condusă cu 2:0.

Va fi un duel teribil în Kosovo, având în vedere că FCSB trece printr-o criză majoră de rezultate. În plus, peste 10 mii de kosovari vor exercita o presiune maximă asupra echipei lui Gigi Becali, care nu va avea suporteri români. Conform „protocolului”, așa cum nu au fost kosovari în primul meci, nici în meciul retur nu vor fi români.