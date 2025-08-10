Guardiola, provocat să numească jucătorii săi preferați din NBA din era post-Michael Jordan. Favoriții lui Pep - Antena Sport

Pep Guardiola este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, însă asta nu înseamnă că “sportul rege” este singurul care contează pentru catalan. Tehnicianul lui Manchester City este și un fan al baschetului, fiind unul dintre susținătorii lui Boston Celtics.

La ultimul amical disputat de “cetățeni”, Guardiola a fost întrebat de un celebru jurnalist american care sunt jucătorii săi favoriți din ligă din perioada de după Michael Jordan.

Cei trei aleși ai lui Pep Guardiola

După meciul amical dintre Palermo și Manchester City, ultimul pentru echipa engleză înainte de startul din Premier League, Pep Guardiola a primit și câteva întrebări care nu aveau legătură cu fotbalul. Marc Stein, un celebru jurnalist specializat pe NBA, l-a abordat pe catalan cu subiecte despre baschetul din America de Nord, știind că managerul este un fan al sportului pe parchet.

Guardiola a declarat că “NBA a fost mereu o parte importantă din viața lui”, după care a lăudat conducerea lui Boston Celtics pentru prelungirea contractului lui Joe Mazzulla, cel care a adus al 18-lea titlu al francizei în 2024.

În plus, Pep a fost provocat să numească jucătorii săi preferați din era post-Michael Jordan, iar numele rostite au fost LeBron James, Stephen Curry și Luka Doncic, potrivit mundodeportivo.com. Dacă primii doi sunt deja consacrați în ligă și sunt aproape de momentul retragerii, slovenul mai are multe de demonstrat în NBA, unde caută primul său inel de campion.