Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: "Ne-am trezit într-un impas" - Antena Sport

Împrumutat recent cu opţiune de cumpărare de FC Barcelona, atacantul englez Marcus Rashford a denunţat instabilitatea cronică de la Manchester United, unde a evoluat din 2016, care a dus clubul într-un impas, relatează AFP.

În sezonul 2024-25, Manchester United a avut cel mai slab parcurs în campionat de la retrogradarea din 1974, terminând pe locul 15.

Rashford, critici dure către clubul de care aparține

Rashford, care a fost deja împrumutat din ianuarie până în iunie la Aston Villa, a declarat miercuri că problema constă în instabilitatea cauzată de numirea a şase antrenori diferiţi de la plecarea lui Alex Ferguson în 2013, anul în care clubul din Manchester a câştigat ultima dată campionatul Angliei.

“Pentru a începe o tranziţie, trebuie să faci un plan şi să te ţii de el. Am avut atât de mulţi antrenori diferiţi, idei diferite şi strategii diferite pentru a câştiga, încât ne-am trezit într-un impas“, a lamentat atacantul în vârstă de 27 de ani în cadrul podcastului The Rest Is Football, potrivit agerpres.ro.

“Când Liverpool a trecut prin acea perioadă, l-au adus pe Klopp şi i-au rămas loiali. Nu au câştigat la început. Oamenii îşi amintesc doar de ultimii lui ani, când concura cu (n.r. Manchester) City şi câştiga cele mai mari trofee“, a continuat Rashford.