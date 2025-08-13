Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: "Ne-am trezit într-un impas" - Antena Sport

Împrumutat recent cu opţiune de cumpărare de FC Barcelona, atacantul englez Marcus Rashford a denunţat instabilitatea cronică de la Manchester United, unde a evoluat din 2016, care a dus clubul într-un impas, relatează AFP.
În sezonul 2024-25, Manchester United a avut cel mai slab parcurs în campionat de la retrogradarea din 1974, terminând pe locul 15.
Rashford, critici dure către clubul de care aparține
Rashford, care a fost deja împrumutat din ianuarie până în iunie la Aston Villa, a declarat miercuri că problema constă în instabilitatea cauzată de numirea a şase antrenori diferiţi de la plecarea lui Alex Ferguson în 2013, anul în care clubul din Manchester a câştigat ultima dată campionatul Angliei.
“Pentru a începe o tranziţie, trebuie să faci un plan şi să te ţii de el. Am avut atât de mulţi antrenori diferiţi, idei diferite şi strategii diferite pentru a câştiga, încât ne-am trezit într-un impas“, a lamentat atacantul în vârstă de 27 de ani în cadrul podcastului The Rest Is Football, potrivit agerpres.ro.
“Când Liverpool a trecut prin acea perioadă, l-au adus pe Klopp şi i-au rămas loiali. Nu au câştigat la început. Oamenii îşi amintesc doar de ultimii lui ani, când concura cu (n.r. Manchester) City şi câştiga cele mai mari trofee“, a continuat Rashford.
După plecarea lui Ferguson, Manchester United nu a mai fost în cursa pentru titlul de campioană a Angliei. Marcus Rashford a marcat 138 de goluri şi a câştigat patru cupe naţionale (două FA Cup și două Cupe ale Ligii) cu “diavolii roşii”, dar consideră că United nu mai are cultura victoriei.
“Când Ferguson era acolo, această cultură nu se oprea la prima echipă, ci se răspândea în tot clubul“, a adăugat internaţionalul englez cu 62 de selecţii.