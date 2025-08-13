S-au pus în vânzare biletele la amicalul România - Canada. Meciul va fi pe Antena 1 - Antena Sport

Închide meniul
S-au pus în vânzare biletele la amicalul România – Canada. Meciul va fi pe Antena 1

Andrei Nicolae Publicat: 13 august 2025, 16:51

Naționala României, înainte de un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 / Sport Pictures

România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, “tricolorii” și-au programat un amical în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În timp ce Austria dă peste Cipru, iar San Marino și Bosnia și Herțegovina au duel, naționala noastră va avea un meci de pregătire pe Arena Națională cu cei din Canada.

Recent, s-au pus în vânzare biletele pentru partida amicală care va avea loc pe cel mai mare stadion al țării.

Cât costă tichetele de la România – Canada

România are în acest moment șase puncte după primele patru etape din preliminariile pentru Cupa Mondială și se află pe locul 3 în Grupa H. “Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și e la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări.

Ținând cont că grupa României este una de cinci, o națională va fi mereu nevoită să stea pe bară într-o etapă, iar acum este rândul nostru să nu jucăm. Deși echipa lui Mircea Lucescu nu va evolua în calificări, și-a programat un amical împotriva Canadei, care va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Recent, s-au pus în vânzare biletele la partida de pe Arena Națională, iar cele mai ieftine tichete sunt cele de la peluză, unde costul ajunge la 40 de lei. Tot la peluză, dar la inelul al treilea și în zonele laterale de la inelele 1 și 2, prețul crește cu 10 lei.

În zona centrală a celor două tribune, un bilet este 100 de lei, în timp ce în zonele laterale, spre tribune, plus la inelul al treilea, prețul este de 75 de lei. Există și două zone VIP, unde totul costă fie 400, fie 650 de lei.

Există și prețuri speciale pentru suporteri mai tineri ai naționalei: “Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor“, se arată în comunicatul emis de frf.ro.

Duelul dintre România și Canda va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1.

