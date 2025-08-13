AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 august - Antena Sport

1. Măsuri luate de LPF

Scandalul verii din Liga 1 a dus la măsuri luate de LPF. Liga a anunţat o nouă procedură de lucru după conflictul în care au fost implicaţi Gigi Becali, Dan Şucu şi Gino Iorgulescu

2. Salariul lui Ianis

Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varşovia a picat. Presa din Polonia a dezvăluit că pretenţiile financiare ale românului erau mult peste nivelul clubului antrenat de Edi Iordănescu, cerând 800.000 de euro anual.

3. Mbappe, alături de Donnarumma