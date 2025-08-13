AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 august - Antena Sport

1. Măsuri luate de LPF
Scandalul verii din Liga 1 a dus la măsuri luate de LPF. Liga a anunţat o nouă procedură de lucru după conflictul în care au fost implicaţi Gigi Becali, Dan Şucu şi Gino Iorgulescu
2. Salariul lui Ianis
Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varşovia a picat. Presa din Polonia a dezvăluit că pretenţiile financiare ale românului erau mult peste nivelul clubului antrenat de Edi Iordănescu, cerând 800.000 de euro anual.
3. Mbappe, alături de Donnarumma
Kylian Mbappe i-a luat apărarea lui Donnarumma. Plecarea portarului italian de la PSG nu l-a lăsat indiferent pe starul lui Real Madrid, care a ţinut să îşi înţepe fosta echipă: “Nu e prima dată când se întâmplă”, a spus Mbappe.
4. Dan Petrescu a fost suspendat
