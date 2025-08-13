AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 august - Antena Sport

Închide meniul
Antena
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 august

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 august

Publicat: 13 august 2025, 17:00

Ianis Hagi, în partida România - Cipru, de pe Arena Naţională, 18 noiembrie 2024 - Profimedia Images

1. Măsuri luate de LPF

Scandalul verii din Liga 1 a dus la măsuri luate de LPF. Liga a anunţat o nouă procedură de lucru după conflictul în care au fost implicaţi Gigi Becali, Dan Şucu şi Gino Iorgulescu

2. Salariul lui Ianis

Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varşovia a picat. Presa din Polonia a dezvăluit că pretenţiile financiare ale românului erau mult peste nivelul clubului antrenat de Edi Iordănescu, cerând 800.000 de euro anual.

3. Mbappe, alături de Donnarumma

Kylian Mbappe i-a luat apărarea lui Donnarumma. Plecarea portarului italian de la PSG nu l-a lăsat indiferent pe starul lui Real Madrid, care a ţinut să îşi înţepe fosta echipă: “Nu e prima dată când se întâmplă”, a spus Mbappe.

4. Dan Petrescu a fost suspendat

4. Pe AS.ro vezi ce pedeapsă dură a primit Dan Petrescu după eliminarea din timpul meciului cu Universitatea Craiova. Petrescu va rata şi derby-ul cu FCSB.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
5. Kovacs, în centrul atenţiei

Istvan Kovacs a fost în centrul atenţiei la Fenerbahce – Feyenoord. “Primul gol a fost ridicol”, a spus Jose Mourinho, despre decizia controversată a românului care a dus la primul gol marcat de olandezi.

