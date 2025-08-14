Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA - Antena Sport

Home | NBA | Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA

Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA

Publicat: 14 august 2025, 17:50

Comentarii
Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA

Arena Boston Celtics / Profimedia

Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) au validat, în unanimitate, vânzarea clubului Boston Celtics lui Bill Chisholm, pentru 6,1 miliarde dolari, informează cotidianul L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În consecinţă, ultima etapă a procesului de vânzare a fost parcursă, după ce proprietarii cluburilor din NBA au validat tranzacţia cu un vot unanim în favoarea vânzării.

NBA a validat vânzarea echipei Boston Celtics

După această procedură, urmează semnarea acordurilor definitive între Chisholm şi Wyc Grousbek, precedentul proprietar, prin care Celtics, cea mai titrată echipă din istoria NBA (18 titluri, ultimul în 2024), îşi schimbă proprietarul.

Dar, conform presei americane, există o schimbare notabilă în raport cu planul iniţial. Deşi se specificase că Grousbek va rămâne reprezentantul echipei şi factorul de decizie pe lângă Ligă, Chisholm va prelua imediat toată puterea la club.

Reclamă
Reclamă

Bill Chisholm, om de afaceri care controlează o societate de investiţii, intră în premieră în lumea sportului şi preia o echipă al cărei suporter este din copilărie.

Cel mai puternic campionat de baschet din lume revine toamna aceasta LIVE în AntenaPLAY. Noul sezon din NBA va începe pe data de 21 octombrie 2025.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
18:56
“Suferim!” CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: “Am trimis o adresă”
18:43
Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei
18:01
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor”
18:01
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!”
17:41
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă”
17:34
Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi”
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”