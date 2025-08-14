Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA - Antena Sport

Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) au validat, în unanimitate, vânzarea clubului Boston Celtics lui Bill Chisholm, pentru 6,1 miliarde dolari, informează cotidianul L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În consecinţă, ultima etapă a procesului de vânzare a fost parcursă, după ce proprietarii cluburilor din NBA au validat tranzacţia cu un vot unanim în favoarea vânzării.

NBA a validat vânzarea echipei Boston Celtics

După această procedură, urmează semnarea acordurilor definitive între Chisholm şi Wyc Grousbek, precedentul proprietar, prin care Celtics, cea mai titrată echipă din istoria NBA (18 titluri, ultimul în 2024), îşi schimbă proprietarul.

BREAKING: The sale of the Boston Celtics to a group led by Bill Chisholm has been unanimously approved by the NBA Board of Governors. pic.twitter.com/27lZRHXXIE

— Front Office Sports (@FOS) August 13, 2025

Dar, conform presei americane, există o schimbare notabilă în raport cu planul iniţial. Deşi se specificase că Grousbek va rămâne reprezentantul echipei şi factorul de decizie pe lângă Ligă, Chisholm va prelua imediat toată puterea la club.