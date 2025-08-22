Dan Şucu, alături de Gigi Corsicanu' la Metaloglobus - Rapid. Cum şi-a făcut apariţia fostul lider al galeriei giuleştene - Antena Sport

Dan Şucu a fost surprins alături de Gigi Corsicanu’ la duelul dintre Metaloglobus şi Rapid, din etapa a şaptea a Ligii 1. Fostul lider al galeriei giuleştene a revenit alături de echipa condusă de Costel Gâlcă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid este neînvinsă în noul sezon de Liga 1, având 12 puncte, acumulate după şase runde disputate.

Dan Şucu, alături de Gigi Corsicanu’ la Metaloglobus – Rapid

La duelul disputat la Clinceni şi-a făcut apariţia şi Dan Şucu. După primul gol marcat de giuleşteni, în minutul 16, prin Constantin Grameni, camerele s-au mutat şi asupra lojei unde se afla acţionarul majoritar al giuleştenilor.

Surpriza a fost reprezentată de prezenţa lui Gheorghe Răducan, cunoscut ca fiind Gigi Corsicanu’, fostul lider al galeriei celor de la Rapid. El a împărţit loja cu Dan Şucu, dar şi cu Victor Angelescu, Vasile Maftei sau Robert Niţă.

Gigi Corsicanu’ şi-a făcut apariţia la stadion îmbrăcat la “patru ace”, într-un sacou de culoare albastră. El a fost surprins sărbătorind golurile marcate de Constantin Grameni şi de Elvir Koljic, în prima repriză a partidei de la Clinceni.