Claudiu Petrila, mesaj ferm după ce Rapid a învins-o cu emoţii pe Metaloglobus: "Joc foarte slab. Trebuie să găsim rezolvarea" - Antena Sport

Claudiu Petrila, mesaj ferm după ce Rapid a învins-o cu emoţii pe Metaloglobus: “Joc foarte slab. Trebuie să găsim rezolvarea”

Publicat: 22 august 2025, 23:53

Claudiu Petrila, la începutul unui meci la Rapid/ Profimedia

Claudiu Petrila a transmis un mesaj ferm, după ce Rapid a învins-o cu mari emoţii pe Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a şaptea de Liga 1. Mijlocaşul a subliniat că giuleştenii au acumulat cele trei puncte după un joc modest.

Golurile celor de la Rapid au fost marcate de Constantin Grameni şi de Elvir Koljic. Giuleştenii rămân neînvinşi în Liga 1, fiind pe locul secund, cu 15 puncte.

Claudiu Petrila, după Metaloglobus – Rapid 1-2

Claudiu Petrila a fost vizibil nemulţumit de evoluţia celor de la Rapid şi a transmis că în majoritatea meciurilor disputate în acest sezon, giuleştenii au prestat un joc bun doar într-o repriză.

“Victorie după un joc foarte slab, dar în condiţiile acestea, ne bucurăm. Ne-am gândit că va fi aşa, nu mai e niciun meci uşor, şi dacă joci cu Liga a 2-a sau a 3-a trebuie să munceşti. Am marcat două goluri şi ne-am retras fără să vrem. Am luat şi gol, ne-a bulversat puţin.

Trebuie să intri bine la fiecare meci, indiferent cu ce echipă joci. Eu sunt ok, vin după o pauză de 12 zile, am nevoie să-mi recapăt ritmul. S-au gândit să nu forţez, să nu mă accidentez din nou. (Despre faptul că nu s-a salutat cu Costel Gâlcă, în momentul schimbării) N-am dat mâna pentru că era cu faţa la meci, nu voiam să deranjez. Voiam mai multe din acest meci, nu prea mi-a ieşit. Până acum, nu sunt mulţumit, am lipsit de la 2 meciuri, dar mai am timp să-mi revin.

Nu am o explicaţie pentru asta, e ciudat, în toate meciurile am jucat bine într-o repriză. Trebuie să găsim o rezolvare cât mai repede, asta nu va ţine la nesfârşit”, a declarat Claudiu Petrila, conform digisport.ro, după Metaloglobus – Rapid 1-2.

Constantin Grameni, concluzii după Metaloglobus – Rapid 1-2

Constantin Grameni a oferit şi el o reacţie fermă, după succesul cu Metaloglobus. La fel ca şi Claudiu Petrila, mijlocaşul s-a declarat conştient de faptul că echipa a prestat un joc modest.

“Sunt fericit, deşi lumea spune că am jucat cu Metaloglobus, punctele nu ni le-a dat nimeni gratuit, chiar dacă sunt ultimii în clasament, au jucat bine. Suntem invincibili, sper să o ducem cât mai mult. Foarte multă încredere, am început campionatul, după ce am suferit o accidentare, numai în pielea mea să nu fii. Aşteptam să joc, eu am fost accidentat şi lumea specula tot felul de lucruri. Am muncit foarte mult şi la antrenamente ca să compensez minusul faţă de colegi, iar această reuşită mă ajută foarte mult.

Suntem conştienţi, nu trebuie să ne ascundem. Nu am jucat cum am dorit, dar am avut o senzaţie de joc foarte bună, dar nu ştiu…nu pot să dau o explicaţie, asta vom analiza cu Mister la antrenament. Noi avem un lot omogen, Mister vine cu ideile lui, este diferit de domnul Şumudică, fiecare abordează fotbalul diferit, trebuie să ne acomodăm cu asta, nu a fost uşor. Trebuie să acumulăm puncte. E mult spus că ne-am înscris în lupta la titlu, e foarte devreme, luăm totul pas cu pas. E destul de departe, dar am experienţa asta şi cu Farul, nu ne gândeam”, a declarat Constantin Grameni, după Metaloglobus – Rapid 1-2.

Rapid, victorie chinuită cu Metaloglobus

Rapid a pus presiune pe poarta gazdelor încă din primele minute, iar Gavrilaş a respins la lovitura de cap a lui Koljic, în minutul 4. Giuleştenii au deschis scorul în minutul 16, prin Grameni, pentru ca după numai cinci minute Koljic să înscrie pentru 2-0 din pasa lui Christensen.

Gazdele au înscris în minutul 43, prin Ely Fernandes, din centrarea lui Andrei Sava, şi au revenit astfel în meci. În partea secundă echipa lui Teja a ratat prin Ubbink, în minutul 79, când Stolz a respins şutul olandezului. Rapid a câştigat meciul cu 2-1 şi, cu 15 puncte, este a doua în clasament. Metaloglobus are doar un egal în şapte etape şi e penultima în Superligă, pe locul 15, cu un punct.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio (Moses Abbey 76), Caramalău, Pasagic, A. Sava – A. Irimia (D. Irimia 71), Bruno Carvalho, Sabater, Zakir (L. Liş 81) – Huiban (Ad. Sîrbu 81), Ely Fernandes (Ubbink 76). ANTRENOR: Mihai Teja

RAPID: Stolz – Braun (Paşcanu 83), D. Ciobotariu, Kramer, Borza – T. Christensen (Jambor 83), K. Keita – A. Dobre, Grameni (Hromada 65), Petrila (R. Pop 67) – Koljic (Baroan 65). ANTRENOR: Costel Gâlcă

