Claudiu Petrila, mesaj ferm după ce Rapid a învins-o cu emoţii pe Metaloglobus: "Joc foarte slab. Trebuie să găsim rezolvarea" - Antena Sport

Claudiu Petrila a transmis un mesaj ferm, după ce Rapid a învins-o cu mari emoţii pe Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a şaptea de Liga 1. Mijlocaşul a subliniat că giuleştenii au acumulat cele trei puncte după un joc modest.

Golurile celor de la Rapid au fost marcate de Constantin Grameni şi de Elvir Koljic. Giuleştenii rămân neînvinşi în Liga 1, fiind pe locul secund, cu 15 puncte.

Claudiu Petrila, după Metaloglobus – Rapid 1-2

Claudiu Petrila a fost vizibil nemulţumit de evoluţia celor de la Rapid şi a transmis că în majoritatea meciurilor disputate în acest sezon, giuleştenii au prestat un joc bun doar într-o repriză.

“Victorie după un joc foarte slab, dar în condiţiile acestea, ne bucurăm. Ne-am gândit că va fi aşa, nu mai e niciun meci uşor, şi dacă joci cu Liga a 2-a sau a 3-a trebuie să munceşti. Am marcat două goluri şi ne-am retras fără să vrem. Am luat şi gol, ne-a bulversat puţin.

Trebuie să intri bine la fiecare meci, indiferent cu ce echipă joci. Eu sunt ok, vin după o pauză de 12 zile, am nevoie să-mi recapăt ritmul. S-au gândit să nu forţez, să nu mă accidentez din nou. (Despre faptul că nu s-a salutat cu Costel Gâlcă, în momentul schimbării) N-am dat mâna pentru că era cu faţa la meci, nu voiam să deranjez. Voiam mai multe din acest meci, nu prea mi-a ieşit. Până acum, nu sunt mulţumit, am lipsit de la 2 meciuri, dar mai am timp să-mi revin.