Luis Diaz, debut de vis în Bundesliga. Fostul star al lui Liverpool a marcat superb în Bayern - Leipzig - Antena Sport

Luis Diaz a avut parte de un debut de vis în Bundesliga, în partida dintre Bayern Munchen şi Leipzig, care deschide noul sezon. Fostul star al lui Liverpool a marcat un gol superb.

Luis Diaz a ajuns astfel la două goluri marcate, în cele două meciuri bifate pentru noua lui echipă, Bayern Munchen. Columbianul a reuşit să puncteze şi în Supercupa cu Stuttgart, meci câştigat de bavarezi cu 2-0.

Luis Diaz, debut de vis în Bundesliga

În minutul 27 al partidei dintre Bayern şi Leipzig, Michael Olise a reuşit să deschidă scorul. Mijlocaşul de 23 de ani al bavarezilor a preluat în marginea careului, s-a răsucit şi l-a învins pe Peter Gulacsi.

În minutul 32, a ieşit la rampă şi Luis Diaz. Fostul jucător al lui Liverpool a preluat o pasă de la Serge Gnabry şi, fără să stea pe gânduri, a marcat cu un şut puternic, în vinclul porţii lui Leipzig. Portarul oaspeţilor nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei în forţă a columbianului.

