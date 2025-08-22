Luis Diaz, debut de vis în Bundesliga. Fostul star al lui Liverpool a marcat superb în Bayern - Leipzig - Antena Sport

Luis Diaz a avut parte de un debut de vis în Bundesliga, în partida dintre Bayern Munchen şi Leipzig, care deschide noul sezon. Fostul star al lui Liverpool a marcat un gol superb.
Luis Diaz a ajuns astfel la două goluri marcate, în cele două meciuri bifate pentru noua lui echipă, Bayern Munchen. Columbianul a reuşit să puncteze şi în Supercupa cu Stuttgart, meci câştigat de bavarezi cu 2-0.
Luis Diaz, debut de vis în Bundesliga
În minutul 27 al partidei dintre Bayern şi Leipzig, Michael Olise a reuşit să deschidă scorul. Mijlocaşul de 23 de ani al bavarezilor a preluat în marginea careului, s-a răsucit şi l-a învins pe Peter Gulacsi.
În minutul 32, a ieşit la rampă şi Luis Diaz. Fostul jucător al lui Liverpool a preluat o pasă de la Serge Gnabry şi, fără să stea pe gânduri, a marcat cu un şut puternic, în vinclul porţii lui Leipzig. Portarul oaspeţilor nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei în forţă a columbianului.
Înainte de pauză, în minutul 42, Michael Olise a reuşit “dubla”. Mijlocaşul francez a profitat de spaţiul din defensiva oaspeţilor şi a punctat fără emoţii, din pasa lui Serge Gnabry.
Luis Diaz, în vârstă de 28 de ani, a fost transferat de Bayern în această vară, de la Liverpool. Bavarezii au plăti suma de 70 de milioane de euro în schimbul columbianului, care a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 cu campioana Germaniei.
Bayern a câştigat Supercupa Germaniei
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei pentru a 12-a oară. Echipa lui Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Stuttgart, chiar pe terenul deţinătoarei Cupei Germaniei.