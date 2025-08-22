Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus: "Trebuie să facem asta!" - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-2. Antrenorul giuleștenilor a spus care este problema echipei sale, la interviul de la finalul partidei.
Rapid a făcut spectacol în prima parte a duelului cu Metaloglobus și a marcat de 2 ori în prima repriză. Totuși, pe finalul primului act, gazdele au redus din diferență. Prestația giuleștenilor nu a fost una excelentă în a doua repriză, iar partida s-a încheiat cu scorul de 2-1, în favoarea echipei lui Costel Gâlcă.
Ce a spus Costel Gâlcă după Metaloglobus – Rapid 1-2
Costel Gâlcă a transmis că jucătorii săi trebuie să controleze jocul în totalitate, pentru a obține victoriile mai ușor. Acesta a explicat și că Rapid trebuia să marcheze mai multe goluri în partida cu Metaloglobus.
De asemenea, Costel Gâlcă a vorbit și despre transferuri și a dat de înțeles că Rapid ar mai putea efectua mutări, până la finalul perioadei de mercato.
“S-au retras pentru că și adversarul a pus presiune. La contra atacurile pe care le-am avut puteam să marcăm. A contat și golul primit în prima repriză. Trebuia să înscriem mai multe goluri, eram mult mai liniștiți.
Trebuie să avem mai multă constanță, să controlăm jocul. În unele momente trebuie să temporizăm, ne grăbim uneori să marcăm cât mai repede. Săptămâna aceasta am pus foarte multă presiune pe centrăile în careu.
(n.r. V-a deranjat faptul că Petrila nu a dat mâna cu dumneavoastră?) Da, foarte mult (n.r. ironic). Nu a dat mâna cu mine pentru că eram întors, am dat apoi. Nu știu de unde până unde, nu s-a întâmplat nimic. Eram întors, deobicei dau mâna cu ei.
Noi trebuie să ne atingem obiectivele noastre. Trebuie să creștem în joc. Poate și terenul de astăzi a influențat puțin jocul nostru, dar am avut acțiuni prin care puteam să decidem jocul. Cu toate acestea, nu avem nicio scuză, trebuia să controlăm mult mai mult jocul.