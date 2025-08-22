Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus: "Trebuie să facem asta!" - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus: "Trebuie să facem asta!"

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus: “Trebuie să facem asta!”

Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus: “Trebuie să facem asta!”

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 23:59

Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus: Trebuie să facem asta!

Costel Gâlcă a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-2. Antrenorul giuleștenilor a spus care este problema echipei sale, la interviul de la finalul partidei.

Rapid a făcut spectacol în prima parte a duelului cu Metaloglobus și a marcat de 2 ori în prima repriză. Totuși, pe finalul primului act, gazdele au redus din diferență. Prestația giuleștenilor nu a fost una excelentă în a doua repriză, iar partida s-a încheiat cu scorul de 2-1, în favoarea echipei lui Costel Gâlcă.

Ce a spus Costel Gâlcă după Metaloglobus – Rapid 1-2

Costel Gâlcă a transmis că jucătorii săi trebuie să controleze jocul în totalitate, pentru a obține victoriile mai ușor. Acesta a explicat și că Rapid trebuia să marcheze mai multe goluri în partida cu Metaloglobus.

De asemenea, Costel Gâlcă a vorbit și despre transferuri și a dat de înțeles că Rapid ar mai putea efectua mutări, până la finalul perioadei de mercato.

“S-au retras pentru că și adversarul a pus presiune. La contra atacurile pe care le-am avut puteam să marcăm. A contat și golul primit în prima repriză. Trebuia să înscriem mai multe goluri, eram mult mai liniștiți.

Trebuie să avem mai multă constanță, să controlăm jocul. În unele momente trebuie să temporizăm, ne grăbim uneori să marcăm cât mai repede. Săptămâna aceasta am pus foarte multă presiune pe centrăile în careu.

(n.r. V-a deranjat faptul că Petrila nu a dat mâna cu dumneavoastră?) Da, foarte mult (n.r. ironic). Nu a dat mâna cu mine pentru că eram întors, am dat apoi. Nu știu de unde până unde, nu s-a întâmplat nimic. Eram întors, deobicei dau mâna cu ei.

Noi trebuie să ne atingem obiectivele noastre. Trebuie să creștem în joc. Poate și terenul de astăzi a influențat puțin jocul nostru, dar am avut acțiuni prin care puteam să decidem jocul. Cu toate acestea, nu avem nicio scuză, trebuia să controlăm mult mai mult jocul.

Deocamdată avem jucătorii noștri. Am mai spus-o și în alte dăți, vom vedea ce se va întâmpla până se va închide perioada de transferuri”, a spus Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Claudiu Petrila, mesaj ferm după ce Rapid a învins-o cu emoţii pe Metaloglobus

Claudiu Petrila a transmis un mesaj ferm, după ce Rapid a învins-o cu mari emoţii pe Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a şaptea de Liga 1. Mijlocaşul a subliniat că giuleştenii au acumulat cele trei puncte după un joc modest.

Golurile celor de la Rapid au fost marcate de Constantin Grameni şi de Elvir Koljic. Giuleştenii rămân neînvinşi în Liga 1, fiind pe locul secund, cu 15 puncte.

Claudiu Petrila a fost vizibil nemulţumit de evoluţia celor de la Rapid şi a transmis că în majoritatea meciurilor disputate în acest sezon, giuleştenii au prestat un joc bun doar într-o repriză.

“Victorie după un joc foarte slab, dar în condiţiile acestea, ne bucurăm. Ne-am gândit că va fi aşa, nu mai e niciun meci uşor, şi dacă joci cu Liga a 2-a sau a 3-a trebuie să munceşti. Am marcat două goluri şi ne-am retras fără să vrem. Am luat şi gol, ne-a bulversat puţin.

Trebuie să intri bine la fiecare meci, indiferent cu ce echipă joci. Eu sunt ok, vin după o pauză de 12 zile, am nevoie să-mi recapăt ritmul. S-au gândit să nu forţez, să nu mă accidentez din nou. (Despre faptul că nu s-a salutat cu Costel Gâlcă, în momentul schimbării) N-am dat mâna pentru că era cu faţa la meci, nu voiam să deranjez. Voiam mai multe din acest meci, nu prea mi-a ieşit. Până acum, nu sunt mulţumit, am lipsit de la 2 meciuri, dar mai am timp să-mi revin.

Nu am o explicaţie pentru asta, e ciudat, în toate meciurile am jucat bine într-o repriză. Trebuie să găsim o rezolvare cât mai repede, asta nu va ţine la nesfârşit”, a declarat Claudiu Petrila.

