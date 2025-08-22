Laurențiu Reghecampf, avertisment pentru Andrea Mandorlini: "E greu să vii după Dan Petrescu" - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a reacționat, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a venit cu un avertisment pentru Andrea Mandorlini, care este noul tehnician al ardelenilor.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după umilința istorică cu Hacken, scor 2-7. În locul acestuia, Neluțu Varga l-a instalat pe Andrea Mandorlini, tehnician care a mai pregătit-o, în trecut, pe CFR Cluj.

Laurențiu Reghecampf a venit cu un avertisment pentru Andrea Mandorlini

În opinia lui Laurențiu Reghecampf, lui Andrea Mandorlini îi va fi greu să îl înlocuiască pe Dan Petrescu. Tehnicianul este de părere că „Bursucul” și-a făcut lotul pentru planul său tactic și că orice antrenor ar putea fi în dificultate la CFR Cluj.

“E greu să vii după Dan Petrescu, având în vedere că ei au făcut toate transferurile şi echipa după cum şi-a dorit antrenorul. Când se întâmplă o chestie de genul ăsta, va fi greu pentru orice antrenor, nu zic neapărat de Mandorlini.

Poate va fi bun, cunoaşte echipa şi cunoaşte mediul în care se lucrează. Hai să aşteptăm meciurile, să vedem ce se întâmplă”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.