Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Laurențiu Reghecampf, avertisment pentru Andrea Mandorlini: "E greu să vii după Dan Petrescu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Laurențiu Reghecampf, avertisment pentru Andrea Mandorlini: “E greu să vii după Dan Petrescu”

Laurențiu Reghecampf, avertisment pentru Andrea Mandorlini: “E greu să vii după Dan Petrescu”

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 22:57

Comentarii
Laurențiu Reghecampf, avertisment pentru Andrea Mandorlini: E greu să vii după Dan Petrescu

Facebook Al Hilal S.C

Laurențiu Reghecampf a reacționat, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a venit cu un avertisment pentru Andrea Mandorlini, care este noul tehnician al ardelenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după umilința istorică cu Hacken, scor 2-7. În locul acestuia, Neluțu Varga l-a instalat pe Andrea Mandorlini, tehnician care a mai pregătit-o, în trecut, pe CFR Cluj.

Laurențiu Reghecampf a venit cu un avertisment pentru Andrea Mandorlini

În opinia lui Laurențiu Reghecampf, lui Andrea Mandorlini îi va fi greu să îl înlocuiască pe Dan Petrescu. Tehnicianul este de părere că „Bursucul” și-a făcut lotul pentru planul său tactic și că orice antrenor ar putea fi în dificultate la CFR Cluj.

“E greu să vii după Dan Petrescu, având în vedere că ei au făcut toate transferurile şi echipa după cum şi-a dorit antrenorul. Când se întâmplă o chestie de genul ăsta, va fi greu pentru orice antrenor, nu zic neapărat de Mandorlini.

Poate va fi bun, cunoaşte echipa şi cunoaşte mediul în care se lucrează. Hai să aşteptăm meciurile, să vedem ce se întâmplă”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini

Neluţu Varga a încercat să dea o lovitură la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia. Patronul clujenilor a ajuns la o înţelegere cu Andrea Mandorlini, însă primul tehnician de pe lista sa a fost Cosmin Contra.

Dan Petrescu a decis să plece de pe banca celor de la CFR Cluj, după umilinţa cu Hacken din play-off-ul Conference League. Clujenii au fost învinşi cu 2-7 şi au şanse extrem de mici să prindă grupa principală a competiţiei.

CFR Cluj nu va rămâne însă pentru mult timp fără antrenor, deoarece Andrea Mandorlini a acceptat propunerea lui Neluţu Varga şi îi va prelua pe clujeni, după eşecul usturător cu Hacken.

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Însă, conform digisport.ro, Cosmin Contra a fost prima variantă de antrenor a lui Neluţu Varga. Patronul clujenilor a încercat să-l convingă pe fostul selecţioner să-i preia pe clujeni în acest moment extrem de delicat, însă acesta a refuzat.

Cosmin Contra este liber de contract, după ce s-a despărţit de Al-Kholood. El semnase contractul cu formaţia din Golf la începutul verii, însă a fost demis după doar două luni, dat fiind faptul că echipa şi-a schimbat patronul.

Totodată, conform sursei citate anterior, pe lista lui Neluţu Varga a mai fost şi Daniel Pancu, antrenor rămas liber de contract în această vară după ce s-a despărţit de naţionala U21. Patronul clujenilor l-a ales însă, în cele din urmă, pe italianul Andrea Mandorlini.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Prima factură primită de o româncă, după expirarea plafonării. "Este mult mai mare"
Observator
Prima factură primită de o româncă, după expirarea plafonării. "Este mult mai mare"
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video
Fanatik.ro
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video
22:20
Luis Diaz, debut de vis în Bundesliga. Fostul star al lui Liverpool a marcat superb în Bayern – Leipzig
22:09
Adi Mihalcea a reacționat după UTA – Unirea Slobozia 1-1: “Au speculat neatenția noastră”
21:57
Donald Trump, despre Campionatul Mondial 2026: “Cel mai mare eveniment din istoria fotbalului”. Când va fi tragerea la sorţi
21:55
LIVE TEXTMetaloglobus – Rapid 1-2. Gazdele au redus din diferenţă după o gafă a lui Stolz
21:43
Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
21:18
Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 2 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 3 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 4 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 5 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2!
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”