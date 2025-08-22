Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu "U" Craiova din Conference League: "Au fost slabi" - Antena Sport

Mirel Rădoi, prudent după victoria cu Başakşehir: “Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor”

“Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit.

S-a văzut că sunt o echipă bună. Am anulat spațiul din spatele apărării. Ne-am făcut lecțiile. Au multe momente în care sunt relaxați. Cred că relaxarea în defensivă îi costă mult.

Benzile ar trebui să apară din ce în ce mai mult, dacă atacanții sunt om la om. Am pregătit să aducem centrări la prima bară. Mora a luat decizia cea bună la gol. Cu astfel de echipe e bine să termini acțiunea.

Avem o misiune mai ușoară. Parcă îl ajută Dumnezeu pe Isenko că a greșit-o la 0-2. Nu i-a fost ușor. L-am îmbărbătat. I-am zis în vestiar. ‘Trebuie să blochezi poarta la Craiova’. La scorul ăsta suntem calificați.

Dacă nu aducem ceva în plus, să alergăm cu un kilometru mai mult… Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova.

(n.r. de ce a fost scos Mora de pe teren în minutul 52) Nici noi nu am înțeles. Avea jambierii sus, dar nu erau sus. Îi avea tăiați, dar de ce îi avea tăiați, când toți îi taie. I-a acoperit. La pauză au spus că nu mai e treaba lor (n.r. a arbitrilor). Jucătorii mai au o repriză să intre în istoria Universității Craiova”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2.