Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu "U" Craiova din Conference League: "Au fost slabi" - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în manșa tur a play-off-ului Conference League și a învins-o în deplasare pe Bașakșehir, scor 2-1. După meciul de la Istanbul, antrenorul gazdelor, Cagdas Atan, a recunoscut jocul mai slab făcut de echipa sa, însă a rămas optimist cu privire la returul din Bănie.
Oltenii s-au impus pe Fatih Terim Stadium grație reușitelor lui Alexandru Cicâldău și Carlos Mora.
Cagdas Atan: “Performanțele individuale ar fi putut fi puțin mai bune”
Universitatea Craiova a învins-o pe Bașakșehir în primul meci din “dubla” care o poate trimite pe formația lui Mirel Rădoi în grupa Conference League. Alb-albaștrii s-au impus în deplasarea dificilă de la Istanbul prin reușitele lui Cicâldău și Mora, iar scorul putea fi 2-0 dacă turcii nu marcau pe final.
Deși era considerată favorită inclusiv de Mirel Rădoi, Bașakșehir nu a făcut cel mai bun meci în fața Universității, iar acest aspect a fost recunoscut inclusiv de antrenorul clubului din “țara semilunii”, Cagdas Atan. Tehnicianul de pe banca echipei de pe Bosfor a declarat că jucătorii săi din atac au făcut un meci slab și a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a se califica.
“A fost un meci în care trebuia să jucăm mult mai bine. Jucătorii mei au intrat pe teren cu intenția și dorința de a lupta.
Performanțele individuale ar fi putut fi puțin mai bune. În special jucătorii noștri ofensivi au fost slabi. Fiecare schimbare pe care am făcut-o în repriza a doua, fiecare jucător, ne-a ridicat nivelul de joc.
Al doilea gol ne-a făcut să pierdem disciplina. Vorbim despre o echipă care știe să înscrie goluri, dar și să le primească. Jocul potrivit ne-ar putea duce mai departe“, a declarat antrenorul turcilor, potrivit fotomac.com.tr.
În urma succesului contra lui Bașakșehir, celor de la Craiova de a merge mai departe le-au crescut considerabil șansele de a merge în grupa Conference League, potrivit calculelor specialiștilor de la Football Meets Data.