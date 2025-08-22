Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu "U" Craiova din Conference League: "Au fost slabi" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Conference League

Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 11:31

Cagdas Atan, în timpul unui meci / Profimedia

Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în manșa tur a play-off-ului Conference League și a învins-o în deplasare pe Bașakșehir, scor 2-1. După meciul de la Istanbul, antrenorul gazdelor, Cagdas Atan, a recunoscut jocul mai slab făcut de echipa sa, însă a rămas optimist cu privire la returul din Bănie.

Oltenii s-au impus pe Fatih Terim Stadium grație reușitelor lui Alexandru Cicâldău și Carlos Mora.

Cagdas Atan: “Performanțele individuale ar fi putut fi puțin mai bune”

Universitatea Craiova a învins-o pe Bașakșehir în primul meci din “dubla” care o poate trimite pe formația lui Mirel Rădoi în grupa Conference League. Alb-albaștrii s-au impus în deplasarea dificilă de la Istanbul prin reușitele lui Cicâldău și Mora, iar scorul putea fi 2-0 dacă turcii nu marcau pe final.

Deși era considerată favorită inclusiv de Mirel Rădoi, Bașakșehir nu a făcut cel mai bun meci în fața Universității, iar acest aspect a fost recunoscut inclusiv de antrenorul clubului din “țara semilunii”, Cagdas Atan. Tehnicianul de pe banca echipei de pe Bosfor a declarat că jucătorii săi din atac au făcut un meci slab și a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a se califica.

A fost un meci în care trebuia să jucăm mult mai bine. Jucătorii mei au intrat pe teren cu intenția și dorința de a lupta.

Performanțele individuale ar fi putut fi puțin mai bune. În special jucătorii noștri ofensivi au fost slabi. Fiecare schimbare pe care am făcut-o în repriza a doua, fiecare jucător, ne-a ridicat nivelul de joc.

Al doilea gol ne-a făcut să pierdem disciplina. Vorbim despre o echipă care știe să înscrie goluri, dar și să le primească. Jocul potrivit ne-ar putea duce mai departe“, a declarat antrenorul turcilor, potrivit fotomac.com.tr.

În urma succesului contra lui Bașakșehir, celor de la Craiova de a merge mai departe le-au crescut considerabil șansele de a merge în grupa Conference League, potrivit calculelor specialiștilor de la Football Meets Data.

Mirel Rădoi, prudent după victoria cu Başakşehir: “Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor”

Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit.

S-a văzut că sunt o echipă bună. Am anulat spațiul din spatele apărării. Ne-am făcut lecțiile. Au multe momente în care sunt relaxați. Cred că relaxarea în defensivă îi costă mult.

Benzile ar trebui să apară din ce în ce mai mult, dacă atacanții sunt om la om. Am pregătit să aducem centrări la prima bară. Mora a luat decizia cea bună la gol. Cu astfel de echipe e bine să termini acțiunea.

Avem o misiune mai ușoară. Parcă îl ajută Dumnezeu pe Isenko că a greșit-o la 0-2. Nu i-a fost ușor. L-am îmbărbătat. I-am zis în vestiar. ‘Trebuie să blochezi poarta la Craiova’. La scorul ăsta suntem calificați.

Dacă nu aducem ceva în plus, să alergăm cu un kilometru mai mult… Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova.

(n.r. de ce a fost scos Mora de pe teren în minutul 52) Nici noi nu am înțeles. Avea jambierii sus, dar nu erau sus. Îi avea tăiați, dar de ce îi avea tăiați, când toți îi taie. I-a acoperit. La pauză au spus că nu mai e treaba lor (n.r. a arbitrilor). Jucătorii mai au o repriză să intre în istoria Universității Craiova”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2.

