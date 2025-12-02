Cum pot deveni Lando, Max sau Oscar campioni - Antena Sport

Nu pot fi toți trei la egalitate

Nu există nicio variantă de clasare astfel încât toți cei trei pretendenți la titlu să fie la egalitate perfectă de puncte după cursa de la Abu Dhabi. (Dacă s-ar fi întâmplat, ar fi funcționat drept criteriu de separare numărul victoriilor din sezon; dacă și aici se menținea egalitatea, urma numărul de poziții secunde în cursele clasice din sezon, ș.a.m.d.).

Există totuși variante în care oricare doi dintre cei trei ar putea termina la egalitate perfectă de puncte. De pildă, Norris și Verstappen. Un exemplu ar fi dacă Piastri nu ar intra în puncte, iar Verstappen ar termina pe locul al patrulea (12 puncte). Sau dacă Norris ar termina pe locul 7 (6 puncte), iar Verstappen pe 2 (18 puncte). În aceste cazuri, ar conta, pentru titlul mondial, clasarea lui Piastri.

Norris are cele mai multe locuri secunde

Un alt avantaj al lui Lando Norris este numărul mare de locuri secunde ocupate în cursele clasice din 2025. Cum spuneam, in caz de egalitate la puncte, numărul de victorii e următorul factor de diferențiere. Dacă și aici există egalitate (cum se întâmplă în prezent), următorul criteriu este cel al locurilor secunde. În prezent, Lando are 8 locuri secunde, Max 5, iar Oscar 4.

În concluzie, Lando Norris are avantajul matematic clar și controlul asupra titlului, dar trebuie să livreze o clasare decentă la Abu Dhabi. El trebuie să se claseze pe podium pentru a deveni campion, în timp ce pentru Verstappen și Piastri victoria nu ajunge.