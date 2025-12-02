Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum pot deveni Lando, Max sau Oscar campioni - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cum pot deveni Lando, Max sau Oscar campioni

Cum pot deveni Lando, Max sau Oscar campioni

Adrian Georgescu Publicat: 2 decembrie 2025, 8:00

Comentarii
Cum pot deveni Lando, Max sau Oscar campioni

Piastri, Verstappen şi Norris în Marele Premiu al Qatarului / Profimedia Images

Înaintea ultimei curse din 2025, Norris conduce în clasament, cu 408 puncte; Verstappen are 396 puncte (-12 faţă de Norris), iar Piastri 392 (-16 faţă de Norris). Mai sunt 25 de puncte disponibile la Abu Dhabi. Grila de punctaj este : 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. În prezent, toți trei au câte 7 victorii în curse clasice la activ în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lando are prima șansă

Dacă estimăm în proporții, Lando are 75% șanse la obținerea titlului, Max 15%, iar Oscar 10%.

În ciuda greșelilor făcute de McLaren în Las Vegas și Qatar, Lando Norris e favorit clar. Situația lui totuși s-a mai șubrezit, căci atât Verstappen, cât și Piastri au mai recuperat din deficit în cele două curse din Qatar.

Dacă Norris va termina pe podium (locurile 1-3), titlul va fi al lui, indiferent de ce vor face ceilalţi.

Reclamă
Reclamă

Dacă însă Norris se va clasa pe locul 4 (adică va lua 12 puncte), iar Verstappen va câștiga cursa (25 de puncte), olandezul va lua titlul mondial.

Dacă Norris va termina cursa pe poziția a șasea, iar Piastri o va câștiga, australianul va fi campion mondial, indiferent ce loc ar ocupa Verstappen.

Dacă Norris se retrage sau nu reușește să obțină niciun punct, ar avea nevoie ca Verstappen să nu se claseze pe podium și Piastri să termine pe locul trei sau mai jos.

Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua NaţionalăMămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
Reclamă

Nu pot fi toți trei la egalitate

Nu există nicio variantă de clasare astfel încât toți cei trei pretendenți la titlu să fie la egalitate perfectă de puncte după cursa de la Abu Dhabi. (Dacă s-ar fi întâmplat, ar fi funcționat drept criteriu de separare numărul victoriilor din sezon; dacă și aici se menținea egalitatea, urma numărul de poziții secunde în cursele clasice din sezon, ș.a.m.d.).

Există totuși variante în care oricare doi dintre cei trei ar putea termina la egalitate perfectă de puncte. De pildă, Norris și Verstappen. Un exemplu ar fi dacă Piastri nu ar intra în puncte, iar Verstappen ar termina pe locul al patrulea (12 puncte). Sau dacă Norris ar termina pe locul 7 (6 puncte), iar Verstappen pe 2 (18 puncte). În aceste cazuri, ar conta, pentru titlul mondial, clasarea lui Piastri.

Norris are cele mai multe locuri secunde

Un alt avantaj al lui Lando Norris este numărul mare de locuri secunde ocupate în cursele clasice din 2025. Cum spuneam, in caz de egalitate la puncte, numărul de victorii e următorul factor de diferențiere. Dacă și aici există egalitate (cum se întâmplă în prezent), următorul criteriu este cel al locurilor secunde. În prezent, Lando are 8 locuri secunde, Max 5, iar Oscar 4.

O analiză mai detaliată puteți citi aici.

În concluzie, Lando Norris are avantajul matematic clar și controlul asupra titlului, dar trebuie să livreze o clasare decentă la Abu Dhabi. El trebuie să se claseze pe podium pentru a deveni campion, în timp ce pentru Verstappen și Piastri victoria nu ajunge.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Observator
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Dan Alexa, gest emoționant după ce a câștigat Asia Express. Fostul fotbalist și-a arătat dragostea pentru fiul său
Fanatik.ro
Dan Alexa, gest emoționant după ce a câștigat Asia Express. Fostul fotbalist și-a arătat dragostea pentru fiul său
6:34
VIDEORomânia – Franţa 6-8. Tricolorii au pierdut dramatic calificarea în Stage 2 la Campionatul Mondial Echipe Mixte
0:12
A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem”
23:47 1 dec.
Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi”
23:46 1 dec.
Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026
23:29 1 dec.
Programul României în grupa principală de la Mondial! Meciul crucial al tricolorelor pentru sferturi
23:28 1 dec.
„Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român 6 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând