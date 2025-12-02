Cum pot deveni Lando, Max sau Oscar campioni - Antena Sport

Înaintea ultimei curse din 2025, Norris conduce în clasament, cu 408 puncte; Verstappen are 396 puncte (-12 faţă de Norris), iar Piastri 392 (-16 faţă de Norris). Mai sunt 25 de puncte disponibile la Abu Dhabi. Grila de punctaj este : 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. În prezent, toți trei au câte 7 victorii în curse clasice la activ în acest sezon.
Lando are prima șansă
Dacă estimăm în proporții, Lando are 75% șanse la obținerea titlului, Max 15%, iar Oscar 10%.
În ciuda greșelilor făcute de McLaren în Las Vegas și Qatar, Lando Norris e favorit clar. Situația lui totuși s-a mai șubrezit, căci atât Verstappen, cât și Piastri au mai recuperat din deficit în cele două curse din Qatar.
Dacă Norris va termina pe podium (locurile 1-3), titlul va fi al lui, indiferent de ce vor face ceilalţi.
Dacă însă Norris se va clasa pe locul 4 (adică va lua 12 puncte), iar Verstappen va câștiga cursa (25 de puncte), olandezul va lua titlul mondial.
Dacă Norris va termina cursa pe poziția a șasea, iar Piastri o va câștiga, australianul va fi campion mondial, indiferent ce loc ar ocupa Verstappen.
Dacă Norris se retrage sau nu reușește să obțină niciun punct, ar avea nevoie ca Verstappen să nu se claseze pe podium și Piastri să termine pe locul trei sau mai jos.
Nu pot fi toți trei la egalitate
Nu există nicio variantă de clasare astfel încât toți cei trei pretendenți la titlu să fie la egalitate perfectă de puncte după cursa de la Abu Dhabi. (Dacă s-ar fi întâmplat, ar fi funcționat drept criteriu de separare numărul victoriilor din sezon; dacă și aici se menținea egalitatea, urma numărul de poziții secunde în cursele clasice din sezon, ș.a.m.d.).
Există totuși variante în care oricare doi dintre cei trei ar putea termina la egalitate perfectă de puncte. De pildă, Norris și Verstappen. Un exemplu ar fi dacă Piastri nu ar intra în puncte, iar Verstappen ar termina pe locul al patrulea (12 puncte). Sau dacă Norris ar termina pe locul 7 (6 puncte), iar Verstappen pe 2 (18 puncte). În aceste cazuri, ar conta, pentru titlul mondial, clasarea lui Piastri.
Norris are cele mai multe locuri secunde
Un alt avantaj al lui Lando Norris este numărul mare de locuri secunde ocupate în cursele clasice din 2025. Cum spuneam, in caz de egalitate la puncte, numărul de victorii e următorul factor de diferențiere. Dacă și aici există egalitate (cum se întâmplă în prezent), următorul criteriu este cel al locurilor secunde. În prezent, Lando are 8 locuri secunde, Max 5, iar Oscar 4.
O analiză mai detaliată puteți citi aici.
În concluzie, Lando Norris are avantajul matematic clar și controlul asupra titlului, dar trebuie să livreze o clasare decentă la Abu Dhabi. El trebuie să se claseze pe podium pentru a deveni campion, în timp ce pentru Verstappen și Piastri victoria nu ajunge.
- Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte
- Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului. Cursa e duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:00)
- Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial la Abu Dhabi
- Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?”
- Adrian Georgescu: McLaren și-a bătut cuie-n talpă