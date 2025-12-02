Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: "Face asta prea mult" - Antena Sport

Lautaro Martinez a vorbit deschis despre relaţia pe care o are cu antrenorul său de la Inter, Cristi Chivu, asta după ce au apărut zvonuri în presa din Italia că există o ruptură între român şi căpitanul nerazzurrilor, după ce acesta a fost de mai multe ori schimbat în timpul meciurilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul cotat la 85 de milioane de euro s-a amuzat în legătură cu stilul pe care îl are Chivu de a-şi îmbrăţişa jucătorii. “Mă îmbrăţişează mai mult decât o face nevastă-mea”, a spus sud-americanul cu 12 goluri şi 2 assist-uri în acest sezon.

Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu

“Vorbim cu antrenorul în fiecare zi, ne îmbrățișează în fiecare zi, chiar prea mult! Mă îmbrățișează mai mult decât o face soția mea (n.r. râde).

Dar este felul lui de a antrena, înțelege cum funcționează un vestiar. Mă bucur pentru el și pentru că a început această aventură alături de noi”, a spus Lautaro Martinez, conform digisport.ro.

Cristi Chivu a vorbit şi el despre tensiunile cu Lautaro Martinez

Cristi Chivu a lămurit situaţia lui Lautaro, sugerând că el este alături de fotbalist, deci este exclus un conflict între ei. “Doar vocile din afară îl pun la îndoială pe Lautaro, nu noi. Știm cât muncește și cât de mult îi pasă. Schimbările trebuie să te ajute, dar un antrenor nu e mai bun sau mai slab în funcție de schimbări și de rezultat.