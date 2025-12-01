„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” - Antena Sport

„Nici ambulanța nu ar mai fi venit”

Antreprenoarea din Suedia mai spune că la Satu Mare e un război cu echipa primarului, care dirijează totul. „Anul trecut, când am avut meci direct, au vrut să mutăm jocul vinerea, în loc de sâmbătă. Noi am fost oameni deschiși, am acceptat. Ne-au zis că dacă nu am fi acceptat, n-am mai fi putut să folosim niciun teren din oraș, că nici ambulanța nu ar mai fi venit la meciurile noastre.

Primarul controlează tot la Satu Mare și dacă nu ești, cum să zic, ascultător, nu primești nimic. Absolut nimic. Plăteam câte 3.000 de dolari pentru fiecare meci acasă. Normal, nu? Eu eram din Suedia, Joe din Italia, deci eram străini, nu primeam aceleași prețuri precum un localnic cu legături politice. În România, 90-95% dintre echipe sunt susținute de primării, iar fotbalul e un instrument pentru partidele politice”, explică ea.

Acuzații de rasism: „Nu sunteți bineveniți, plecați la voi în țară!”

Cecilia Lihv arată cu degetul și rasismul din România și spune că țara noastră trebuie să lucreze la asta, pentru a deveni un loc mai bun.

„Nimănui nu ar trebui să i se strige cuvântul cu ‘n’, să fie scuipat sau să i se zică ‘Du-te înapoi în țara ta!’. Nouă ni s-a zis direct: ‘Nu vă vrem aici, banii voștri nu sunt bineveniți, plecați la voi în țară’. E urât. Eu am venit aici să mă adaptez, să trăiesc, cu mintea deschisă, chiar dacă nu am învățat prea bine limba română. Nu mi se pare normal ca arbitrii să îi spună antrenorului Funicello ‘taci din gură, că nu vorbești românește’.”

Suedeza spune că va rămâne în fotbal și că deja caută o altă țară unde să investească alături de Joe Funicello. „Am venit aici să cresc clubul ăsta. Joe și-a dat toată viața, la fel și eu, pentru această echipă. Am vrut să devină din nou mare, cum a fost odată. Nu vreau să-mi cer scuze că nu putem continua, pentru că de fapt nu ține de noi, dar îi doresc Olimpiei numai bine. O voi urmări în continuare. Viața și fotbalul sunt o călătorie, mereu înveți”, încheie Cecilia Lihv.

Cine e Cecilia Lihv

Născută în Suedia, Cecilia Lihv s-a mutat în Statele Unite când avea doar 18 ani. A fost mai întâi bonă, apoi a urmat mai multe cursuri, a schimbat joburile și a ajuns să lucreze în finanțe pe Wall Street. După cinci ani, a devenit antreprenoare și a ajutat numeroase companii să își crească cifra de afaceri.

După ce l-a cunoscut pe Joe Funicello, când lucra pentru un club de juniori, au fondat împreună compania SoccerViza. Înainte să preia Olimpia Satu Mare, cei doi au deținut un club profesionist în a treia ligă din Costa Rica.