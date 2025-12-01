„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” - Antena Sport

După doi ani la Olimpia MCMXXI Satu Mare, club care joacă în Grupa 8 din Liga 3, investitoarea suedeză Cecilia Lihv și Giuseppe „Joe” Funicello, italian crescut în SUA, au decis să plece definitiv din România.
Cei doi antreprenori, fondatorii companiei SoccerViza, au investit circa 1 milion de euro în echipă, dar au anunțat că nu mai pot continua din cauza corupției sistemice din fotbalul românesc, precum și din cauza implicării politicului în sport.
Cecilia Lihv: „Fotbalul în România e politizat și corupt!”
„Eu și Joe Funicello am crezut întotdeauna în acest club, în istoria lui și în ceea ce reprezintă. Dar e greu să construiești dacă nu ai platforma potrivită. Când am venit în România, nu aveam nimic, nici măcar teren de antrenament. Ceilalți oameni din club ne-au spus: ‘V-au mințit!’ A trebuit să plătim o grămadă de bani diverșilor furnizori din Satu Mare și nu ni s-a zis cât e totul de politizat în România”, povestește Cecilia Lihv, în exclusivitate pentru Antena Sport.
„Noi nu umblăm cu BMW-uri și Mercedesuri mari, nu suntem implicați politic. Noi muncim. Am făcut o greșeală. Noi am venit să investim, să creștem jucători și să-i vindem. Dar ca să vinzi jucători, trebuie să câștigi meciuri. Și când dai de arbitrii care fac cu ochiul în timpul meciurilor… Am contactat FRF și UEFA, ne-au cerut declarații și am dat toate numele celor care știm că sunt implicați în lucruri necurate, în pariuri ilegale. Ancheta în desfășurare”, continuă suedeza.
„Nu recomand nimănui să investească în fotbalul din România!”
Cecilia Lihv spune că i s-a spus în față, de alți conducători de club din campionat, că nu vor câștiga nimic, pentru că totul e aranjat. „Nu are sens să continui, când ei îți spun răspicat că vor avea grijă să pierzi. E un mediu corupt. O echipă din seria noastră a avut 13 penalty-uri în 14 etape. Noi am avut 11 penalty-uri dictate împotriva noastră. Au fost ofsaiduri clare, se vede pe înregistrări, nesancționate. Hențuri, cartonașe, decizii ilogice. 100% e vorba de pariuri și Federația știe situația.
Trebuie să ieșim din asta, chiar dacă iubim România, ne-am mutat aici, eu mi-am adus și familia. Dar pentru fotbal, România nu e locul potrivit. Nu recomand nimănui să vină să investească în fotbalul românesc. E instabil. Corupția din fotbalul românesc e mai mare decât în cel din Costa Rica. Am avut acolo un club de liga a treia și nici măcar un milimetru nu se apropia de corupția de aici”, zice Lihv.
„Nici ambulanța nu ar mai fi venit”
Antreprenoarea din Suedia mai spune că la Satu Mare e un război cu echipa primarului, care dirijează totul. „Anul trecut, când am avut meci direct, au vrut să mutăm jocul vinerea, în loc de sâmbătă. Noi am fost oameni deschiși, am acceptat. Ne-au zis că dacă nu am fi acceptat, n-am mai fi putut să folosim niciun teren din oraș, că nici ambulanța nu ar mai fi venit la meciurile noastre.
Primarul controlează tot la Satu Mare și dacă nu ești, cum să zic, ascultător, nu primești nimic. Absolut nimic. Plăteam câte 3.000 de dolari pentru fiecare meci acasă. Normal, nu? Eu eram din Suedia, Joe din Italia, deci eram străini, nu primeam aceleași prețuri precum un localnic cu legături politice. În România, 90-95% dintre echipe sunt susținute de primării, iar fotbalul e un instrument pentru partidele politice”, explică ea.
Acuzații de rasism: „Nu sunteți bineveniți, plecați la voi în țară!”
Cecilia Lihv arată cu degetul și rasismul din România și spune că țara noastră trebuie să lucreze la asta, pentru a deveni un loc mai bun.
„Nimănui nu ar trebui să i se strige cuvântul cu ‘n’, să fie scuipat sau să i se zică ‘Du-te înapoi în țara ta!’. Nouă ni s-a zis direct: ‘Nu vă vrem aici, banii voștri nu sunt bineveniți, plecați la voi în țară’. E urât. Eu am venit aici să mă adaptez, să trăiesc, cu mintea deschisă, chiar dacă nu am învățat prea bine limba română. Nu mi se pare normal ca arbitrii să îi spună antrenorului Funicello ‘taci din gură, că nu vorbești românește’.”
Suedeza spune că va rămâne în fotbal și că deja caută o altă țară unde să investească alături de Joe Funicello. „Am venit aici să cresc clubul ăsta. Joe și-a dat toată viața, la fel și eu, pentru această echipă. Am vrut să devină din nou mare, cum a fost odată. Nu vreau să-mi cer scuze că nu putem continua, pentru că de fapt nu ține de noi, dar îi doresc Olimpiei numai bine. O voi urmări în continuare. Viața și fotbalul sunt o călătorie, mereu înveți”, încheie Cecilia Lihv.
Cine e Cecilia Lihv
Născută în Suedia, Cecilia Lihv s-a mutat în Statele Unite când avea doar 18 ani. A fost mai întâi bonă, apoi a urmat mai multe cursuri, a schimbat joburile și a ajuns să lucreze în finanțe pe Wall Street. După cinci ani, a devenit antreprenoare și a ajutat numeroase companii să își crească cifra de afaceri.
După ce l-a cunoscut pe Joe Funicello, când lucra pentru un club de juniori, au fondat împreună compania SoccerViza. Înainte să preia Olimpia Satu Mare, cei doi au deținut un club profesionist în a treia ligă din Costa Rica.
