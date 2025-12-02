România - Franţa 6-8. Tricolorii au pierdut dramatic calificarea în Stage 2 la Campionatul Mondial Echipe Mixte - Antena Sport

România a fost învinsă de Franţa în meciul decisiv pentru accederea în grupa principală de la Campionatul Mondial Echipe Mixte 2025, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

Tricolorii veneau după eşecul cu Germania, 5-8, şi victoria categorică împotriva Braziliei. Francezii ne-au învins cu 8-6, totul fiind decis la ultima partidă, cea de dublu masculin.

România – Franţa 6-8

Duelul a început cu eşecul 1-2 al echipei de dublu mixt formată din Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu. Adina Diaconu a dus scorul la 3-3, după victoria cu 2-1 în faţa lui Prithika Pavade. Eduard Ionescu a fost apoi învins fără drept de apel de Felix Lebrun, 0-3.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara au luptat eroic şi au adus o victorie la dublu femininin, cu 3-0. Înainte de ultimul duel, scorul a fost egal, 6-6. Din păcate, fraţii Lebrun au câştigat primele două seturi la dublu masculin, cu Movileanu şi Ionescu, şi Franţa s-a impus cu 8-6, calificându-se în Stage 2 la Campionatul Mondial Echipe Mixte.

Sistem inedit de joc la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025

Competiţia de la Chengdu se desfăşoară după un sistem inedit. Meciurile sunt de trei seturi, scorul putând fi 3-0 sau 2-1. Câştigătoara duelului este echipa care ajunge la opt seturi adjudecate. Fiecare component al echipelor poate disputa maximum două meciuri (simplu şi dublu).