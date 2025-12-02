Ce gest ruşinos a făcut echipa lui Ronaldinho faţă de un fotograf român - Antena Sport

Închide meniul
Ce gest ruşinos a făcut echipa lui Ronaldinho faţă de un fotograf român

Ce gest ruşinos a făcut echipa lui Ronaldinho faţă de un fotograf român

Ce gest ruşinos a făcut echipa lui Ronaldinho faţă de un fotograf român

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 8:32

Ce gest ruşinos a făcut echipa lui Ronaldinho faţă de un fotograf român

Ronaldinho, în timpul unui eveniment / Profimedia

Ronaldinho a venit în România şi a mers la Iaşi, acolo unde a susţinut un meci demonstrativ. Ronaldinho & Friends a jucat contra unei reprezentative a României. Meciul nu s-a bucurat de o asistenţă sporită, din cauza vremii, dar şi pentru că au lipsit multe nume sonore, care iniţial au fost anunţate prezente.

Fostul mare fotbalist brazilian nu a jucat pe nimic! El ar fi încasat nu mai puţin de 150.000 de euro de la organizatori pentru a participa la eveniment. Chiar dacă suma încasată de el a fost una substanţială, un gest al echipei lui de comunicare a stârnit nemulţumirea unui fotograf prezent la meci. Ce s-a întâmplat? Fotoreporterul local Andrei Luca, 33 de ani, colaborator al SuperLigii, a dezvăluit experiența neplăcută pe care a avut-o cu echipa de comunicare a lui Ronaldinho. Mai exact, i-au fost solicitate poze de la meci, dar fără să se plătească bani pe ele. Ce a urmat? Andrei Luca a povestit tot.

“Echipa de marketing a lui Ronaldinho m-a contactat să le trimit pozele de la evenimentul de la Iași. Bucurie mare, când vezi așa ceva, te gândești că nu ai stat în frig degeaba.

Primesc o adresă de e-mail și chiar un număr de whatsapp unde să trimit materialele, verific contul de Instagram de pe care am primit mesajul și totul pare în regulă.

Răspund fericit și respectuos, le mulțumesc pentru interes și le trimit link de unde pot cumpăra fotografiile, menționând că dacă au nevoie de ajutor, îi pot îndruma din punct de vedere tehnic.

Îmi mulțumesc și ei, iar după două minute revin cu mesajul: “dacă îți dăm tag pe pagina lui Ronaldinho, ne poți da pozele gratis?”.

Ronaldinho, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. 78 milioane de urmăritori pe Instagram, aproximativ 100.000 de euro câștigați aseară la Iași, spun ziarele.

Andrei, fotograf care încearcă să își croiască un drum, investind 5.000 euro doar în ultima lună în aparatură, pentru ca 2026 să se vadă mai clar și mai profesionist.

Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
Să mă bucur că îmi dă Ronaldinho tag sau au trecut vremurile alea și trebuie plătite și facturile?”, a postat Andrei Luca, pe pagina sa de Facebook.

 

