Transferul lui Andre Duarte e doar începutul. Urmează alte super-transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica - Antena Sport

Mihai Stoica a susţinut că transferul lui Andre Duarte este primul din această iarnă dintr-o serie de mutări importante pe care le va face FCSB, pentru a putea lupta pentru obiectivele setate.
“Sunt discuţii cu alţi fotbalişti”, a anunţat Meme Stoica. Asta mai ales în contextul în care Gigi Becali a dezvăluit recent că există mai mulţi jucători care pleca de la campioană. Pe listă se află Denis Alibec, Malcom Edjouma, Kiki sau Vlad Chiricheş.
Transferul lui Andre Duarte e doar începutul
“A semnat astăzi pe 2 ani şi jumătate. El a jucat de când a plecat de la Craiova mereu. A jucat la Ujpest titular, acum au fost nişte probleme şi a fost trecut la echipa a doua. Am profitat, ni-l doream demult. El nu este un tip conflictual, era un tip foarte timid.
Foştii lui colegi de echipă de la Craiova au vorbit la superlativ de el. Chiar sunt foarte mulţumit pentru că e un jucător pe care l-am urmărit mereu şi mi-a părut foarte rău că la momentul ăla am insistat să îl aducă, a fost o chestie mai complicată atunci.
De atunci ni-l doream foarte tare. Este exact profilul de jucător pe care ni-l doream. (n.r. Sunt negocieri avansate şi cu alţi jucători) Sunt discuţii. 100% vor mai veni. Acum ne-am liniştit puţin (n.r. cu postul de fundaş central), e posibil să mai vină.
Să vedem care e treaba cu Dawa, că nu putem sa ne supraîncărcăm pe anumite poziţii. Cu UTA nu va juca, nu are ritm.” , a declarat MM Stoica, citat de primasport.ro.
Andre Duarte a semnat cu FCSB
Andre Duarte a semnat cu FCSB și a oferit prima reacție. Fundașul portughez de 28 de ani este primul transfer al iernii reușit de campioană.
Andre Duarte a transmis un mesaj scurt, pe paginile oficiale de socializare ale FCSB-ului, după ce a fost prezentat oficial. Fundașul s-a declarat extrem de bucuros pentru faptul că a semnat cu roș-albaștrii.
„Bună ziua! Sunt foarte fericit că sunt aici. Ne vedem la stadion”, a declarat Andre Duarte, după ce a semnat cu FCSB, conform paginilor oficiale de socializare ale roș-albaștrilor.
