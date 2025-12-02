Transferul lui Andre Duarte e doar începutul. Urmează alte super-transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica - Antena Sport

Mihai Stoica a susţinut că transferul lui Andre Duarte este primul din această iarnă dintr-o serie de mutări importante pe care le va face FCSB, pentru a putea lupta pentru obiectivele setate.

“Sunt discuţii cu alţi fotbalişti”, a anunţat Meme Stoica. Asta mai ales în contextul în care Gigi Becali a dezvăluit recent că există mai mulţi jucători care pleca de la campioană. Pe listă se află Denis Alibec, Malcom Edjouma, Kiki sau Vlad Chiricheş.

Transferul lui Andre Duarte e doar începutul

“A semnat astăzi pe 2 ani şi jumătate. El a jucat de când a plecat de la Craiova mereu. A jucat la Ujpest titular, acum au fost nişte probleme şi a fost trecut la echipa a doua. Am profitat, ni-l doream demult. El nu este un tip conflictual, era un tip foarte timid.

Foştii lui colegi de echipă de la Craiova au vorbit la superlativ de el. Chiar sunt foarte mulţumit pentru că e un jucător pe care l-am urmărit mereu şi mi-a părut foarte rău că la momentul ăla am insistat să îl aducă, a fost o chestie mai complicată atunci.

De atunci ni-l doream foarte tare. Este exact profilul de jucător pe care ni-l doream. (n.r. Sunt negocieri avansate şi cu alţi jucători) Sunt discuţii. 100% vor mai veni. Acum ne-am liniştit puţin (n.r. cu postul de fundaş central), e posibil să mai vină.