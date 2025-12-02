Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul Rayo Vallecano - Valencia, 1-1 - Antena Sport

Închide meniul
Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul Rayo Vallecano – Valencia, 1-1

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 8:17

Andrei Rațiu, în timpul unui meci / Profimedia

Formaţia Rayo Vallecano, cu fundaşul Andrei Raţiu integralist, a remizat, luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Valencia, în etapa a 14-a a campionatului Spaniei.

Pentru Rayo a marcat Mendy, în minutul 37, iar Valencia a egalat prin Lopez, în minutul 64. În clasament, Rayo ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar Valencia este pe 15, cu 14 puncte. Lider este FC Barcelona, cu 34 de puncte. În urma evoluției sale din acest meci, fundașul dreapta român a primit nota 6.5 din partea portalului Sofascore, sub media echipei 6.82.

Internaţionalul român Andrei Raţiu şi-a prelungit pe 21 noiembrie contractul cu echipa spaniolă Rayo Vallecano.Andrei Raţiu (27 de ani) a încheiat un acord cu echipa sa, Rayo Vallecano, prin care contractul dintre cele două părţi se prelungeşte până la finalul sezonului 2029-30.

1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
