Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul Rayo Vallecano - Valencia, 1-1 - Antena Sport

Formaţia Rayo Vallecano, cu fundaşul Andrei Raţiu integralist, a remizat, luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Valencia, în etapa a 14-a a campionatului Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Rayo a marcat Mendy, în minutul 37, iar Valencia a egalat prin Lopez, în minutul 64. În clasament, Rayo ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar Valencia este pe 15, cu 14 puncte. Lider este FC Barcelona, cu 34 de puncte. În urma evoluției sale din acest meci, fundașul dreapta român a primit nota 6.5 din partea portalului Sofascore, sub media echipei 6.82.

Internaţionalul român Andrei Raţiu şi-a prelungit pe 21 noiembrie contractul cu echipa spaniolă Rayo Vallecano.Andrei Raţiu (27 de ani) a încheiat un acord cu echipa sa, Rayo Vallecano, prin care contractul dintre cele două părţi se prelungeşte până la finalul sezonului 2029-30.