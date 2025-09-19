Bernadette Szocs a dat cărţile pe faţă despre momentul cumplit al carierei: "Am rămas cu o traumă de acolo" - Antena Sport

Bernadette Szocs a dezvăluit că cel mai greu moment al carierei a venit la Jocurile Olimpice 2024. La Paris, ea a fost învinsă în optimi de buna ei prietenă, Sofia Polcanova, cu un sever 0-4.

Mai mult, ea a fost considerată vinovată pentru eşecul naţionalei României, venit tot în optimi, în faţa Indiei. Jucătoarea de 30 de ani a pierdut unul dintre cele două meciuri de simplu, iar preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, a atacat-o după meci: “”E inadmisibil. Numărul 1 al nostru nu și-a făcut treaba”.

Bernadette Szocs: “Am rămas cu o traumă de acolo de la Jocurile Olimpice”

La peste un an distanţă, unul în care a atins semifinalele la Turneul Campioanelor, ocupanta locului 16 mondial a vorbit deschis despre trauma trăită la JO, acolo unde plecase cu gândul la o medalie.

”Paris. Am rămas cu o traumă de acolo. Acolo pot spune că nu am făcut față presiunii absolut deloc, am cedat mental, n-am reușit să gestionez situația, din păcate. A fost învățătură de minte, am învățat multe din greșeala aia.

Da și nu am putut să gestionez, n-am putut să-mi controlez emoțiile, n-am putut să-mi controlez nici corpul, adică mă simțeam pur și simplu blocată pentru că a fost prea multă presiune, au fost prea multe vorbe care n-ar fi trebuit să fie acolo!