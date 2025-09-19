Bernadette Szocs a dat cărţile pe faţă despre momentul cumplit al carierei: "Am rămas cu o traumă de acolo" - Antena Sport

Bernadette Szocs a dezvăluit că cel mai greu moment al carierei a venit la Jocurile Olimpice 2024. La Paris, ea a fost învinsă în optimi de buna ei prietenă, Sofia Polcanova, cu un sever 0-4.
Mai mult, ea a fost considerată vinovată pentru eşecul naţionalei României, venit tot în optimi, în faţa Indiei. Jucătoarea de 30 de ani a pierdut unul dintre cele două meciuri de simplu, iar preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, a atacat-o după meci: “”E inadmisibil. Numărul 1 al nostru nu și-a făcut treaba”.
Bernadette Szocs: “Am rămas cu o traumă de acolo de la Jocurile Olimpice”
La peste un an distanţă, unul în care a atins semifinalele la Turneul Campioanelor, ocupanta locului 16 mondial a vorbit deschis despre trauma trăită la JO, acolo unde plecase cu gândul la o medalie.
”Paris. Am rămas cu o traumă de acolo. Acolo pot spune că nu am făcut față presiunii absolut deloc, am cedat mental, n-am reușit să gestionez situația, din păcate. A fost învățătură de minte, am învățat multe din greșeala aia.
Da și nu am putut să gestionez, n-am putut să-mi controlez emoțiile, n-am putut să-mi controlez nici corpul, adică mă simțeam pur și simplu blocată pentru că a fost prea multă presiune, au fost prea multe vorbe care n-ar fi trebuit să fie acolo!
Din păcate, am fost foarte criticată după JO, am suferit enorm, am plâns, am stat în bula mea o perioadă pentru că nu am putut să văd pe nimeni. M-au durut vorbele, declarațiile și tot ce s-a întâmplat după Jocurile Olimpice.
Totuși, așa cum am spus și mai devreme, am preferat să nu reacționez și să demonstrez încă o dată la masa de joc că a fost o competiție în care nu am reușit să gestionez emoțiile, însă că am rămas aceeași Bernadette care este o luptătoare, care e puternică și care reprezintă România cu mândrie”, a spus Bernie Szocs, citată de iamsport.ro.
Următorul mare turneu la care va participa Bernadette Szocs, China Smash 2025, va fi live în AntenaPLAY, în perioada 25 septembrie – 5 octombrie.
- Bernadette Szocs – Sun Yingsha 1-3. Cea mai bună jucătoare a lumii a eliminat-o pe româncă de la WTT Champions Macao
- Eliza Samara, eliminată de la WTT Champions Macao! Bernadette Szocs e în optimi
- Final superb de meci! Bernadette Szocs, calificare în optimi la WTT Champions Macao cu mai multe puncte spectaculoase
- Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY
- WTT Champions Macao 2025, turneul la care vor participa Bernadette Szocs şi Eliza Samara, e live în AntenaPLAY (9-14 septembrie)