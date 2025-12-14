Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. ACUM se joacă duelul uriaş Harimoto - Moregard - Antena Sport

Duminică e ziua finalelor de la WTT Finals 2025, competiţie ce are loc la Hong Kong şi care a fost transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la ora 13:30, va avea loc finala feminină. Câştigătoarea de anul trecut, Wang Manyu, o va întâlni pe Kuai Man, cea care a ajuns în ultimul act după ce numărul 1 mondial, Sun Yingsha, a fost nevoită să se retragă.

Finalele WTT Finals 2025 sunt azi, în AntenaPLAY

Update 15:00: A început finala masculină de la WTT Finals 2025, dintre Tomokazu Harimoto şi Truls Moregard.

Update 14:45: Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025, după o victorie spectaculoasă, 4-2, cu Kuai Man.

Update 13:30: Începe finala feminină de la WTT Finals 2025, dintre Wang Manyu şi Kuai Man.