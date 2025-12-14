Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. ACUM se joacă duelul uriaş Harimoto - Moregard - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. ACUM se joacă duelul uriaş Harimoto – Moregard
LIVE VIDEO

Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. ACUM se joacă duelul uriaş Harimoto – Moregard

Dan Roșu Publicat: 14 decembrie 2025, 14:50

Comentarii
Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. ACUM se joacă duelul uriaş Harimoto – Moregard

Wang Manyu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Duminică e ziua finalelor de la WTT Finals 2025, competiţie ce are loc la Hong Kong şi care a fost transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la ora 13:30, va avea loc finala feminină. Câştigătoarea de anul trecut, Wang Manyu, o va întâlni pe Kuai Man, cea care a ajuns în ultimul act după ce numărul 1 mondial, Sun Yingsha, a fost nevoită să se retragă.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici finalele de la WTT Finals 2025

Finalele WTT Finals 2025 sunt azi, în AntenaPLAY

Update 15:00: A început finala masculină de la WTT Finals 2025, dintre Tomokazu Harimoto şi Truls Moregard.

Update 14:45: Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025, după o victorie spectaculoasă, 4-2, cu Kuai Man.

Update 13:30: Începe finala feminină de la WTT Finals 2025, dintre Wang Manyu şi Kuai Man.

Reclamă
Reclamă

Ştirea iniţială. 

După finala fetelor, nu mai devreme de 14:30, va avea loc cea a băieţilor, în care nu vom avea niciun jucător chinez implicat.

Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și SibiuIgnatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Reclamă

Japonezul Tomokazu Harimoto îl va înfrunta pe suedezul Truls Moregard, cel care a profitat de abandonul lui Wang Chuqin, venit înaintea meciului din semifinale.

În 2024, Bernadette Szocs a făcut cel mai bun turneu al carierei, la competiţia de final de an care a adus la start cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, în 2024. Chiar dacă a pierdut dramatic semifinala cu Wang Manyu, 3-4, Bernie a fost aproape de o revenire istorică.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Observator
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
Fanatik.ro
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
15:00
Genoa – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu, față în față cu echipa lui Dan Șucu
14:50
Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc: “Din păcate, regresează! E foarte greu să ajungem la Mondial”
14:36
Zinedine Zidane revine! Anunțul lui Fabrizio Romano: “Au un acord verbal, pot confirma”
13:56
Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: “Vorbărie multă, sărăcia omului”
13:51
Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! “Nerazzurrii” pot realiza o reuniune de senzație
13:11
Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 3 Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 4 Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat 5 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 6 Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”