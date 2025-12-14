Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. ACUM se joacă duelul uriaş Harimoto - Moregard - Antena Sport

Duminică e ziua finalelor de la WTT Finals 2025, competiţie ce are loc la Hong Kong şi care a fost transmisă exclusiv în AntenaPLAY.
De la ora 13:30, va avea loc finala feminină. Câştigătoarea de anul trecut, Wang Manyu, o va întâlni pe Kuai Man, cea care a ajuns în ultimul act după ce numărul 1 mondial, Sun Yingsha, a fost nevoită să se retragă.
Finalele WTT Finals 2025 sunt azi, în AntenaPLAY
Update 15:00: A început finala masculină de la WTT Finals 2025, dintre Tomokazu Harimoto şi Truls Moregard.
Update 14:45: Wang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025, după o victorie spectaculoasă, 4-2, cu Kuai Man.
Update 13:30: Începe finala feminină de la WTT Finals 2025, dintre Wang Manyu şi Kuai Man.
După finala fetelor, nu mai devreme de 14:30, va avea loc cea a băieţilor, în care nu vom avea niciun jucător chinez implicat.
Japonezul Tomokazu Harimoto îl va înfrunta pe suedezul Truls Moregard, cel care a profitat de abandonul lui Wang Chuqin, venit înaintea meciului din semifinale.
În 2024, Bernadette Szocs a făcut cel mai bun turneu al carierei, la competiţia de final de an care a adus la start cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, în 2024. Chiar dacă a pierdut dramatic semifinala cu Wang Manyu, 3-4, Bernie a fost aproape de o revenire istorică.
