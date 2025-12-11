WTT Finals 2025 e acum în AntenaPLAY. Programul şi rezultatele - Antena Sport

Închide meniul
Antena Sport Publicat: 11 decembrie 2025, 11:12

WTT Finals 2025 e acum în AntenaPLAY. Programul şi rezultatele

Wang Manyu, la finalul unui meci - Profimedia Images

WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie live în AntenaPLAY şi e competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt.

Miercuri şi joi sunt programate partidele din optimile celor două tablouri, masculin şi feminin, toate meciurile fiind LIVE în AntenaPLAY.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici WTT Finals 2025

Programul şi rezultatele optimilor WTT Finals 2025

Tabloul masculin

  • Wang Chuqin – Sora Matsushima 4-3
  • Alexis Lebrun – Dang Qiu 4-1
  • Truls Moregard – Anders Lind 4-1
  • Benedikt Duda – Lin Yun-Ju 2-4
  • An Jaehyun – Xiang Peng 2-4
  • Liang Jingkun – Lin Shidong 0-4
  • Tomakazu Harimoto – Simon Gauzy (joi, 13:20)
  • Felix Lebrun – Hugo Calderano (joi, 14:50)

Tabloul feminin

  • Mima Ito – Miyu Nagasaki 3-4
  • Satsuki Odo – Honoka Hashimoto 4-0
  • Chen Yi – Zhu Yuling 4-3
  • Shi Xunyao – Chen Xingtong 2-4
  • Joo Cheonhui – Shin Yubin 4-2
  • Miwa Harimoto – Wang Manyu 2-4
  • Sun Yingsha – Wang Yidi (joi, 14:05)
  • Kuai Man – Hina Hayata (joi, 12:35)

WTT Finals Hong Kong 2025, live în AntenaPLAY

Jucătorii prezenţi pe tabloul masculin sunt Wang Chuqin, Lin Shidong, Hugo Calderano, Truls Moregard, Tomozaku Harimoto, Felix Lebrun, Liang Jingkun, Sora Matsushima, Dang Qi, Alexis Lebrun, Xiang Peng, Benedikt Duda, Lin Yun-Ju, An Jaehyun, Anders Lind şi Simon Gauzy.

Jucătoarele prezente pe tabloul feminin sunt: Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Kuai Man, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Mima Ito, Chen Yi, Hina Hayata, Honoka Hashimoto, Shin Yubin, Shi Xunyao, Satsuki Odo, Miyu Nagasaki şi Joo Cheonhui.

În 2024, Bernadette Szocs a făcut cel mai bun turneu al carierei, la competiţia de final de an care a adus la start cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, în 2024. Chiar dacă a pierdut dramatic semifinala cu Wang Manyu, 3-4, Bernie a fost aproape de o revenire istorică.

