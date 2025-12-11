WTT Finals 2025 e acum în AntenaPLAY. Programul şi rezultatele - Antena Sport

WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie live în AntenaPLAY şi e competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miercuri şi joi sunt programate partidele din optimile celor două tablouri, masculin şi feminin, toate meciurile fiind LIVE în AntenaPLAY.

Programul şi rezultatele optimilor WTT Finals 2025

Tabloul masculin

Wang Chuqin – Sora Matsushima 4-3

Alexis Lebrun – Dang Qiu 4-1

Truls Moregard – Anders Lind 4-1

Benedikt Duda – Lin Yun-Ju 2-4

An Jaehyun – Xiang Peng 2-4

Liang Jingkun – Lin Shidong 0-4

Tomakazu Harimoto – Simon Gauzy (joi, 13:20)

Felix Lebrun – Hugo Calderano (joi, 14:50)

Tabloul feminin

Mima Ito – Miyu Nagasaki 3-4

Satsuki Odo – Honoka Hashimoto 4-0

Chen Yi – Zhu Yuling 4-3

Shi Xunyao – Chen Xingtong 2-4

Joo Cheonhui – Shin Yubin 4-2

Miwa Harimoto – Wang Manyu 2-4

Sun Yingsha – Wang Yidi (joi, 14:05)

Kuai Man – Hina Hayata (joi, 12:35)

WTT Finals Hong Kong 2025, live în AntenaPLAY

Jucătorii prezenţi pe tabloul masculin sunt Wang Chuqin, Lin Shidong, Hugo Calderano, Truls Moregard, Tomozaku Harimoto, Felix Lebrun, Liang Jingkun, Sora Matsushima, Dang Qi, Alexis Lebrun, Xiang Peng, Benedikt Duda, Lin Yun-Ju, An Jaehyun, Anders Lind şi Simon Gauzy.