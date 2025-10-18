Bernadette Szocs, set decisiv fabulos în duelul cu Li Jie din semifinala România - Olanda de la European! - Antena Sport

Video Bernadette Szocs, set decisiv fabulos în duelul cu Li Jie din semifinala România – Olanda de la European!

Bernadette Szocs (30 de ani) a avut o prestaţie fabuloasă, cum rar vezi, în setul decisiv al duelului cu Li Jie, din semifinala România – Olanda a Europeanului, care se vede în direct în AntenaPLAY! Szocs a “demolat-o” pe olandeza de origine chineză care anterior i-a luat două seturi celei mai bune jucătoare din România. Bernie Szocs s-a impus cu 11-1 în setul decisiv al meciului cu Li Jie, aducând primul punct României în semifinala de la Campionatul European de tenis de masă pe Echipe, de la Zadar (Croaţia).