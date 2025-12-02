AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 decembrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile lui Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, la condiţiile în care Elias Charalambous ar pleca de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie

1. Anunţul lui Mureşan

Louis Munteanu e dat ca şi transferat de la CFR Cluj de presa din Franţa. Echipe precum Lyon, Rennes, Dinamo Zabreb sunt pe urmele atacantului, dar Iuliu Mureşan neagă tot: “Nu este nimic real din ce apare”, susţine preşedintele ardelenilor.

2. A vorbit căpitanul

Lautaro Martinez a vorbit despre relaţia pe care o are cu Cristi Chivu. Italienii au anunţat un conflict între cei doi, dar căpitanul a venit cu o replică genială: “Mă îmbrățișează mai mult decât o face soția mea”, a spus argentinianul.