AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 decembrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile lui Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, la condiţiile în care Elias Charalambous ar pleca de la FCSB.
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie
1. Anunţul lui Mureşan
Louis Munteanu e dat ca şi transferat de la CFR Cluj de presa din Franţa. Echipe precum Lyon, Rennes, Dinamo Zabreb sunt pe urmele atacantului, dar Iuliu Mureşan neagă tot: “Nu este nimic real din ce apare”, susţine preşedintele ardelenilor.
2. A vorbit căpitanul
Lautaro Martinez a vorbit despre relaţia pe care o are cu Cristi Chivu. Italienii au anunţat un conflict între cei doi, dar căpitanul a venit cu o replică genială: “Mă îmbrățișează mai mult decât o face soția mea”, a spus argentinianul.
3. Condiţiile despărţirii
Tot de pe as.ro, afli care sunt condiţiile în care Elias Charalambous va fi lăsat de Gigi Becali să plece de la FCSB.
4. Adi Vasile, la Survivor
Adi Vasile va fi noul prezentator al showului de la Antena 1, Survivor. “Toată viața am căutat noi provocări”, a spus Vasile, cel care a făcut performanţă cu CSM Bucureşti.
5. România, eşec cu Franţa
România a pierdut finala cu Franţa pentru grupa principală, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025. Francezii s-au impus cu 8-6 şi tricolorii au părăsit competiţia.
