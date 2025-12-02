Roxana Moise a murit la 39 de ani - Antena Sport

Roxana Moise, sportivă de performanță și mamă a trei copii, a murit marți, la doar 39 de ani. Anunțul tragic a zguduit lumea sportului, dar și familia, apropiții şi fanii care o apreciau pentru energie şi dedicare.

Ea a făcut handbal de performanţă, iar după ce a renunţat la competiţii, s‑a reinventat ca instructor de fitness şi Kangoo Jumps, deschizând propria sală. Pe lângă cariera sportivă, Roxana era şi mamă. În 2019 a devenit mămica unei fetițe, pe lângă copiii ei mai mari.

Pentru publicul larg, ea a devenit cunoscută după ce a participat la un reality show sportiv.

Roxana Moise a jucat handbal de performanţă la Oltchim

Roxana Moise e fostă jucătoare de handbal, din lotul echipei de handbal Oltchim Ramnicu Valcea. După ce a renunțat la handbal, Roxana nu s-a lăsat de sport. Ea s-a reorientat către fitness. În 2005, fosta handbalistă a devenit antrenor de kangoo jumps și, între timp și-a deschis propria sală de fitness în Râmnicu Vâlcea, dedicată exclusiv femeilor.

“La doar 39 de ani, destinul a smuls dintre noi o mamă devotată, care lasă în urmă trei copii și o comunitate întreagă marcată de această pierdere uriașă. Cei care au cunoscut-o își vor aminti mereu energia, zâmbetul cald și bunatatea ei. Dumnezeu să o odihnească!”, anunţă ziaruldevalcea.ro.