Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB - Dinamo - Antena Sport

Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 16:19

FCSB - Dinamo / Colaj Antena Sport

FCSB – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 18 din Liga 1, partida fiind una vitală mai ales pentru campioana României, care forțează clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous răsuflă ușurată după succesul de la Constanța, dar trebuie să continue forma bună și la jocul de pe Arena Națională. În mod surprinzător, numărul de bilete vândute este unul redus.

Dezinteres sau lipsă de încredere? Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Dinamo

FCSB are nevoie de un succes în derby-ul cu Dinamo pentru a se menține în cursa pentru play-off, iar susținerea suporterilor va juca un rol important la duelul programat sâmbătă pe Arena Națională.

Chiar dacă formația roș-albastră s-a impus la Ovidiu contra Farului, disputa contra „câinilor” nu a stârnit un interes mare din partea suporterilor. Potrivit golazo.ro, aproximativ 13.000 de bilete au fost vândute până la această oră, dintre are 500 au fost achiziționate de suporterii lui Dinamo.

La partida tur au asistat puțin peste 23.000 de spectatori, iar organizatorii așteaptă ca la ora meciului numărul de bilete vândute să sară de 30.000.

