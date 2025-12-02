Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland - Antena Sport

Închide meniul
Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland

Premier League | Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland

Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 23:28

Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland

Erling Haaland și jucătorii de la Manchester City / Profimedia

Fulham și Manchester City au oferit de departe cel mai tare meci al acestui sezon de Premier League. Trupa antrenată de Pep Guardiola a plecat cu toate cele trei puncte de pe Craven Cottage, la capătul unui joc de „infarct”, cu nu mai puțin de 9 goluri.

A fost prilejul perfect pentru ca Erling Haaland să bată un nou record în cel mai tare campionat al lumii, acela de a deveni cel mai rapid jucător care atinge borna de 100 de goluri marcate în Premier League.

Fulham – Manchester City 4-5. „Thriller” pe Craven Cottage

Spectacol total marți seară în partida dintre Fulham și Manchester City. Gruparea antrenată de Pep Guardiola s-a apropiat, cel puțin pentru moment, la doar două puncte de liderul Arsenal, după o victorie „nebună” pe Craven Cottage.

Jocul părea să fie doar o formalitate pentru „cetățeni”, asta după ce în minutul 44 scorul era deja 3-0. Haaland, Reijnders și Foden au înscris, iar gazdele reduceau din diferență înaintea pauzei, prin Smith Rowe.

Partea secundă a venit cu alte două goluri marcate rapid de oaspeți, dar care nu risipeau emoțiile. Iwobi a marcat pentru 5-2 în minutul 57, iar dubla lui Chukwueze (min. 72 și min. 78) a dinamitat complet finalul de meci.

În cele din urmă, scorul final a rămas 4-5, iar rezultatul a intrat direct în cărțile de istorie. Este primul duel direct dintre cele două formații când se marchează mai mult de șase goluri.

Erling Haaland, record impresionant

Nu era un meci bun făcut de Manchester City, dacă nu înscria și Erling Haaland. Atacantul norvegian a atins pe Craven Cottage borna de 100 de goluri marcate în Premier League.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât „robotul” este jucătorul care a reușit să ajungă cel mai rapid la această bornă, în doar 111 meciuri. Precedentul record era deținut de legendarul Alan Shearer, care avusese nevoie de 124 de partide.

