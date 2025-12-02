Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland - Antena Sport

Fulham și Manchester City au oferit de departe cel mai tare meci al acestui sezon de Premier League. Trupa antrenată de Pep Guardiola a plecat cu toate cele trei puncte de pe Craven Cottage, la capătul unui joc de „infarct”, cu nu mai puțin de 9 goluri.

A fost prilejul perfect pentru ca Erling Haaland să bată un nou record în cel mai tare campionat al lumii, acela de a deveni cel mai rapid jucător care atinge borna de 100 de goluri marcate în Premier League.

Fulham – Manchester City 4-5. „Thriller” pe Craven Cottage

Spectacol total marți seară în partida dintre Fulham și Manchester City. Gruparea antrenată de Pep Guardiola s-a apropiat, cel puțin pentru moment, la doar două puncte de liderul Arsenal, după o victorie „nebună” pe Craven Cottage.

Jocul părea să fie doar o formalitate pentru „cetățeni”, asta după ce în minutul 44 scorul era deja 3-0. Haaland, Reijnders și Foden au înscris, iar gazdele reduceau din diferență înaintea pauzei, prin Smith Rowe.

Partea secundă a venit cu alte două goluri marcate rapid de oaspeți, dar care nu risipeau emoțiile. Iwobi a marcat pentru 5-2 în minutul 57, iar dubla lui Chukwueze (min. 72 și min. 78) a dinamitat complet finalul de meci.