Barcelona - Atletico Madrid 3-1. Catalanii se distanțează în fruntea La Liga - Antena Sport

Barcelona s-a distanțat la patru puncte de rivala Real Madrid, după ce s-a impus marți seară în derby-ul cu Atletico, din etapa cu numărul 19 din campionatul Spaniei.

Gruparea antrenată de Hansi Flick a întors rezultatul pe Camp Nou, golul victoriei fiind marcat de spaniolul Dani Olmo, care a combinat excelent cu Lewandowski.

Barcelona, 4 puncte peste Real Madrid

Barcelona continuă să joace excelent în campionatul Spaniei, asta după ce marți a obținut a 12-a victorie din acest sezon. Catalanii s-au impus cu scorul de 3-1 pe Camo Nou, contra celor de la Atletico Madrid.

Alex Baena a deschis scorul în minutul 19 pentru gruparea oaspete. Fotbalistul a fost servit excelent de Molina și l-a învins pe Joan Garcia, din situație de 1 contra 1.

Replica Barcelonei a venit imediat. Raphinha a restabilit egalitatea pentru campioana en-titre, acesta fiind primul gol marcat vreodată de brazilian într-un meci cu Atletico Madrid.