Barcelona - Atletico Madrid 3-1. Catalanii se distanțează în fruntea La Liga - Antena Sport

Barcelona s-a distanțat la patru puncte de rivala Real Madrid, după ce s-a impus marți seară în derby-ul cu Atletico, din etapa cu numărul 19 din campionatul Spaniei.
Gruparea antrenată de Hansi Flick a întors rezultatul pe Camp Nou, golul victoriei fiind marcat de spaniolul Dani Olmo, care a combinat excelent cu Lewandowski.
Barcelona, 4 puncte peste Real Madrid
Barcelona continuă să joace excelent în campionatul Spaniei, asta după ce marți a obținut a 12-a victorie din acest sezon. Catalanii s-au impus cu scorul de 3-1 pe Camo Nou, contra celor de la Atletico Madrid.
Alex Baena a deschis scorul în minutul 19 pentru gruparea oaspete. Fotbalistul a fost servit excelent de Molina și l-a învins pe Joan Garcia, din situație de 1 contra 1.
Replica Barcelonei a venit imediat. Raphinha a restabilit egalitatea pentru campioana en-titre, acesta fiind primul gol marcat vreodată de brazilian într-un meci cu Atletico Madrid.
Robert Lewandowski, ratare uluitoare
Barcelona a avut chiar șansa de a face 2-1 înaintea pauzei, dar polonezul Robert Lewandowski a ratat incredibil o lovitură de la 11 metri. Execuția vârfului care are contract cu Barcelona până la finalul sezonului a fost complet ratată.
Atacantul și-a luat revanșa în fața suporterilor în repriza a doua, când a combinat excelent cu Dani Olmi, iar mijlocașul spaniol l-a învins pe Oblak (min. 65).
Atletico Madrid a avut și ea o șansă rarisimă de a restabili egalitatea. După ce a driblat tot ce i-a ieșit în cale, Thiago Almada s-a împiedicat în minge și a trimis pe lângă, cu poarta goală. Scorul final a fost stabilit în prelungiri de Ferran Torres.
- Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro
- Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025
- Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele”
- Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale
- Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga