Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș

Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 22:31

Comentarii
Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș

Alex Dobre, în timpul meciului dintre Rapid și FC Argeș / Sport Pictures

Rapid a pierdut în deplasare meciul cu FC Argeș din Cupa României și și-a compromis într-o mare măsură șansele de a se califica în fazele eliminatorii ale competiției. În cel mai “negru” scenariu, jucătorii lui Costel Gâlcă ar fi obligați să o învingă în ultima etapă pe CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația echipelor din Grupa A calificate în fazele eliminatorii începe să se contureze odată cu victoria Argeșului de la Mioveni. În acest moment, alb-vișiniii au 6 puncte și mai au nevoie de un singur punct în ultima rundă pentru a fi siguri că sunt în sferturile Cupei României, o misiune ce se anunță relativ facilă, ținând cont că vor da peste Dumbrăvița.

Cum se poate califica Rapid mai departe

În cazul în care FC Argeș va obține punctul respectiv în ultima etapă, atunci un lucru va fi cert, și anume acela că Rapid sau CFR va fi eliminată din competiție. La cum arată situația din prezent, giuleștenii sunt cei dezavantajați, pentru că echipa din Cluj are cu un meci mai puțin disputat și poate face 6 puncte, iar în etapa a doua urmează să dea peste Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1.

Chiar și dacă va obține un singur punct în fața echipei din Pantelimon, CFR va fi avantajată, pentru că ulterior, în ultima etapă, când va da chiar peste Rapid, va fi nevoită doar să nu piardă pentru a se califica în sferturile Cupei României. Astfel, giuleștenii vor fi nevoiți să spere că “lanterna roșie” din Liga 1 va învinge formația din Gruia, situație în care chiar și un egal în ultima etapă le-ar putea conveni jucătorilor lui Gâlcă.

Există un scenariu “negru” care le implică atât pe Rapid, cât și pe CFR Cluj, în care ambele ar fi eliminate. Dacă CFR remizează cu Metaloglobus și Rapid, iar Dumbrăvița o învinge pe FC Argeș în ultima etapă, atunci divizonara secundă și revelația campionatului ar fi cele calificate mai departe. Argeș și Dumbrăvița ar avea 6 puncte, CFR 5 și Rapid 4.

Reclamă
Reclamă

Cum arată clasamentul Grupei A în Cupa României

  • 1. FC Argeș – 6 puncte (2 meciuri)
  • 2. CFR Cluj – 3 puncte (1 meci)
  • 3. Rapid – 3 puncte (1 meci)
  • 4. CSC Dumbrăvița – 3 puncte (2 meciuri)
  • 5. Metaloglobus – 0 puncte (1 meci)
  • 6. CSM Slatina – 0 puncte (2 meciuri)

Criteriile de departajare

1. Numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte;

2. Golaverajul mai bun din meciurile directe;

3. Numărul mai mare de goluri marcate în partidele directe;

Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide"Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide"
Reclamă

4. Golaverajul general mai bun;

5. Numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile;

6. Locul mai bun în clasamentul academiilor;

7. Meci de baraj.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
Observator
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
Fanatik.ro
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
22:30
Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte, după FC Argeș – Rapid 2-1: „Foarte slabi”
22:17
Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi”
22:00
Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda
21:33
FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei
21:31
VideoJurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul
21:29
VideoJurnal Antena Sport | Îndrăgostit de Dinamo
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Roxana Moise a murit la 39 de ani 5 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 6 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând