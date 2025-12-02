Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș - Antena Sport

Rapid a pierdut în deplasare meciul cu FC Argeș din Cupa României și și-a compromis într-o mare măsură șansele de a se califica în fazele eliminatorii ale competiției. În cel mai “negru” scenariu, jucătorii lui Costel Gâlcă ar fi obligați să o învingă în ultima etapă pe CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația echipelor din Grupa A calificate în fazele eliminatorii începe să se contureze odată cu victoria Argeșului de la Mioveni. În acest moment, alb-vișiniii au 6 puncte și mai au nevoie de un singur punct în ultima rundă pentru a fi siguri că sunt în sferturile Cupei României, o misiune ce se anunță relativ facilă, ținând cont că vor da peste Dumbrăvița.

Cum se poate califica Rapid mai departe

În cazul în care FC Argeș va obține punctul respectiv în ultima etapă, atunci un lucru va fi cert, și anume acela că Rapid sau CFR va fi eliminată din competiție. La cum arată situația din prezent, giuleștenii sunt cei dezavantajați, pentru că echipa din Cluj are cu un meci mai puțin disputat și poate face 6 puncte, iar în etapa a doua urmează să dea peste Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1.

Chiar și dacă va obține un singur punct în fața echipei din Pantelimon, CFR va fi avantajată, pentru că ulterior, în ultima etapă, când va da chiar peste Rapid, va fi nevoită doar să nu piardă pentru a se califica în sferturile Cupei României. Astfel, giuleștenii vor fi nevoiți să spere că “lanterna roșie” din Liga 1 va învinge formația din Gruia, situație în care chiar și un egal în ultima etapă le-ar putea conveni jucătorilor lui Gâlcă.

Există un scenariu “negru” care le implică atât pe Rapid, cât și pe CFR Cluj, în care ambele ar fi eliminate. Dacă CFR remizează cu Metaloglobus și Rapid, iar Dumbrăvița o învinge pe FC Argeș în ultima etapă, atunci divizonara secundă și revelația campionatului ar fi cele calificate mai departe. Argeș și Dumbrăvița ar avea 6 puncte, CFR 5 și Rapid 4.