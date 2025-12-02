Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru - Antena Sport

Închide meniul
Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 14:33

Universitatea Craiova a decis prima plecare din această iarnă. Jucătorul care este pus pe liber de Mihai Rotaru este Luis Paradela.

Sosit în vara lui 2024, sub formă de împrumut, de la formaţia Deportivo Saprissa din Costa Rica, Luis Paradela s-a accidentat grav în urmă cu un an, la ultimul meci din 2024, cu Gloria Buzău, suferind o ruptură de ligamente încrucişate. Pentru a-l transfera definitiv, Universitatea Craiova ar trebui să plătească încă 400.000 de euro clubului Deportivo Saprissa, anunţă Pro Sport.

Internaţionalul cubanez a revenit pe teren abia în septembrie, într-un meci oficial, după nouă luni de la accidentarea suferită la finalul anului trecut. El a evoluat în doar trei partide, iar şansele ca el să se impună în echipa de start sunt minime, deci conducerea clubului a decis să nu activeze clauza pentru transferul fotbalistului.

În total, Luis Paradela a adunat 24 de meciuri în tricoul Universităţii Craiova, pentru care a marcat 3 goluri şi a oferit un assist

