Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova

Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 9:57

Comentarii
Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova

Valentin Mihăilă / Profimedia

Universitatea Craiova ar putea face transferul iernii, dacă Ștefan Baiaram pleacă pentru o sumă mai mare de 5.000.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru are pe cine să repatrieze. Conform informațiilor 3 minute.net, pe lângă Andrei Ivan, căruia nu îi merge prea bine în Grecia, patronul alb-albaștrilor ar lua în considerare revenirea lui Valentin Mihăilă în Bănie. Întrebat despre aceste scenariu Giovanni Becali, cel care se ocupă de drepturile lui Valentin Mihăilă, a spus că nu a fost informat de nimeni desprea acest transfer.

“Eu nu știu nimic despre Universitatea Craiova, acum aud prima dată. E un lucru nou pentru mine. Valentin Mihăilă are contract valabil 4 ani cu Rizespor, așa că nu are rost să vorbim despre un transfer. Nu mai are nicio problemă medicală acum, este refăcut, totul bine. Nu luăm în calcul nicio mutare în această iarnă”, a spus Giovanni Becali, pentru digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Observator
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv
10:42
Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni
10:18
Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă
9:46
Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului Antenei 1
9:24
Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale
9:23
Gigi Becali, declaraţie controversată despre religia lui Dennis Politic: “Vreau să-l fac om adevărat”
8:54
Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând