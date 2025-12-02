Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova - Antena Sport

Universitatea Craiova ar putea face transferul iernii, dacă Ștefan Baiaram pleacă pentru o sumă mai mare de 5.000.000 de euro.

Mihai Rotaru are pe cine să repatrieze. Conform informațiilor 3 minute.net, pe lângă Andrei Ivan, căruia nu îi merge prea bine în Grecia, patronul alb-albaștrilor ar lua în considerare revenirea lui Valentin Mihăilă în Bănie. Întrebat despre aceste scenariu Giovanni Becali, cel care se ocupă de drepturile lui Valentin Mihăilă, a spus că nu a fost informat de nimeni desprea acest transfer.

“Eu nu știu nimic despre Universitatea Craiova, acum aud prima dată. E un lucru nou pentru mine. Valentin Mihăilă are contract valabil 4 ani cu Rizespor, așa că nu are rost să vorbim despre un transfer. Nu mai are nicio problemă medicală acum, este refăcut, totul bine. Nu luăm în calcul nicio mutare în această iarnă”, a spus Giovanni Becali, pentru digisport.ro.