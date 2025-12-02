Bogdan Andone, uluit de propriul elev după FC Argeș - Rapid 2-1: "E un miracol că mai joacă fotbal" - Antena Sport

Bogdan Andone s-a arătat fericit după victoria obținută de FC Argeș contra Rapidului în etapa a doua a grupelor Cupei României. Antrenorul piteștenilor a vorbit despre meciul din ultima etapă cu Dumbrăvița și l-a remarcat pe Robert Moldoveanu, marcatorul celor două goluri ale alb-vișiniilor.
FC Argeș a obținut o nouă victorie mare în acest sezon la trei zile distanță după ce a învins-o la scor de neprezentare pe CFR Cluj tot la Mioveni. Acum, echipa lui Bogdan Andone a “deraiat-o” pe Rapid, care are șanse reduse de mai continua în Cupa României din fazele eliminatorii.
Ce a declarat Bogdan Andone după FC Argeș – Rapid 2-1
După meci, antrenorul alb-vișiniilor l-a lăudat pe Moldoveanu, despre care a spus că e un miracol că încă joacă, ținând cont de problemele pe care le-a avut.
“Îl știu din perioada Dinamo, din așa zisă tinerețe a lui, dar el nu este deloc un fotbalist bătrân, este extrem de tânăr, cu execuții uneori fabuloase, cu execuții foarte bune de cap.
A avut foarte foarte mari probleme cu accidentările și e un miracol că el mai joacă fotbal și mai face sport. Sacrificiul și efortul lui au fost răsplătite“, a spus Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.
În ceea ce privește meciul, Andone s-a arătat mulțumit, însă a uitat că dacă se califică, echipa sa joacă în sferturi, nu în optimi. Antrenorul și-a exprimat dorința de a obține un rezultat pozitiv și cu Dumbrăvița, după cele cu Rapid și Metaloglobus, astfel încât să aibă un avantaj în fazele eliminatorii.
“Nu este niciun secret, modul în care se antrenează băieții a contat, mai ales că nu e ușor să câștigi contra CFR-ului și Rapidului la trei zile distanță. Avem șase puncte în Cupa României, pas important pentru calificarea în optimi (n.r. sferturi), așa că vom gestiona mai liniștit finalul de an.
Ne dorim să câștigăm și ultimul meci din grupă, am putea termina pe primul loc și am avea o șansă ca în optimi (n.r. sferturi) să jucăm primul meci acasă, în fața propriilor suporteri, ceea ce ar fi extrem de important“.
