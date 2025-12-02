Bogdan Andone, uluit de propriul elev după FC Argeș - Rapid 2-1: "E un miracol că mai joacă fotbal" - Antena Sport

Bogdan Andone s-a arătat fericit după victoria obținută de FC Argeș contra Rapidului în etapa a doua a grupelor Cupei României. Antrenorul piteștenilor a vorbit despre meciul din ultima etapă cu Dumbrăvița și l-a remarcat pe Robert Moldoveanu, marcatorul celor două goluri ale alb-vișiniilor.

FC Argeș a obținut o nouă victorie mare în acest sezon la trei zile distanță după ce a învins-o la scor de neprezentare pe CFR Cluj tot la Mioveni. Acum, echipa lui Bogdan Andone a “deraiat-o” pe Rapid, care are șanse reduse de mai continua în Cupa României din fazele eliminatorii.

Ce a declarat Bogdan Andone după FC Argeș – Rapid 2-1

După meci, antrenorul alb-vișiniilor l-a lăudat pe Moldoveanu, despre care a spus că e un miracol că încă joacă, ținând cont de problemele pe care le-a avut.

“Îl știu din perioada Dinamo, din așa zisă tinerețe a lui, dar el nu este deloc un fotbalist bătrân, este extrem de tânăr, cu execuții uneori fabuloase, cu execuții foarte bune de cap.

A avut foarte foarte mari probleme cu accidentările și e un miracol că el mai joacă fotbal și mai face sport. Sacrificiul și efortul lui au fost răsplătite“, a spus Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.