"Se întoarce!" Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat “revoluţie la echipă” din iarnă, când ar urma să aducă mai mulţi fotbalişti. Şi Dawa este în pericol să plece, latifundiarul anunţând că este nevoie de timp pentru el să revină după accidentare.

“Trebuie doi fundași centrali, tu n-ai văzut? Ngezana e obosit acum, pe urmă la Dawa nu se știe. E situația mai gravă cu el. Revine, dar… Nu vreau să vorbesc de om acum. O să revină mai greu. El are nevoie de timp, dar eu nu am timp”, a spus patronul FCSB.

Impresarul fotbalistului, David Jimenez, susţine că Gigi Becali are informaţii false legată de situaţia medicală a lui Dawa. Mai mult, fundaşul ar reveni la antrenamente în zece zile.

“Joyskim se simte foarte bine și probabil se va întoarce în săptămânile următoare. Este puternic, are multă încredere în el, chiar mai multă decât înainte. Îl respect enorm pe Gigi Becali. Cred că a existat o neînțelegere legată de starea medicală a lui Dawa, pentru că el se simte excelent și se va întoarce alături de echipă de la următoarele meciuri. Probabil se va întâmpla în 10 zile, dar, repet, asta se va produce doar când fotbalistul se va simți 200% pregătit”, a spus David Jimenez, impresarul lui Joyskim Dawa, pentru digisport.ro.