Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți” - Antena Sport

FC Argeș a produs surpriza acestei zile din Cupa României și s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Rapid București. Chiar dacă giuleștenii au punctat primii prin Claudiu Petrila, „elevii” lui Bogdan Andone au reușit să întoarcă rezultatul.

După fluierul final, jucătorii Rapidului au mers în zona ocupată de suporterii alb-vișinii și s-au scuzat pentru evoluția modestă din această partidă.

Claudiu Petrila promite revanșa cu CFR Cluj

Dubla lui Robert Moldoveanu a adus victoria Argeșului în confruntarea cu Rapid București, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă a suferit astfel al treilea eșec din acest sezon, primul în Cupă.

Claudiu Petrila a tras câteva concluzii după fluierul final și a transmis că, în ciuda rezultatului, gazdele nu i-au surprins cu absolut nimic în acest joc.

„A fost un meci pe care l-am început bine, am marcat repede. După ne-am creat ocazii. Am primit gol dintr-o fază ciudată. După în repriza a doua am încercat să revenim, să marcăm… Am luat și acel roșu… Așa s-a scris povestea acestui meci. Trebuia să fim mai atenți la anumite faze și cred că totul era ok.