Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți” - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți"

Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți”

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 23:01

Claudiu Petrila / SPORT PICTURES

FC Argeș a produs surpriza acestei zile din Cupa României și s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Rapid București. Chiar dacă giuleștenii au punctat primii prin Claudiu Petrila, „elevii” lui Bogdan Andone au reușit să întoarcă rezultatul.

După fluierul final, jucătorii Rapidului au mers în zona ocupată de suporterii alb-vișinii și s-au scuzat pentru evoluția modestă din această partidă.

Claudiu Petrila promite revanșa cu CFR Cluj

Dubla lui Robert Moldoveanu a adus victoria Argeșului în confruntarea cu Rapid București, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă a suferit astfel al treilea eșec din acest sezon, primul în Cupă.

Claudiu Petrila a tras câteva concluzii după fluierul final și a transmis că, în ciuda rezultatului, gazdele nu i-au surprins cu absolut nimic în acest joc.

„A fost un meci pe care l-am început bine, am marcat repede. După ne-am creat ocazii. Am primit gol dintr-o fază ciudată. După în repriza a doua am încercat să revenim, să marcăm… Am luat și acel roșu… Așa s-a scris povestea acestui meci. Trebuia să fim mai atenți la anumite faze și cred că totul era ok.

Nu ne-au surprins cei de la Argeș, știam că sunt agresivi, au și fanii în spate. Ne așteptam la un astfel de meci. Suntem obligați să câștigăm la CFR ca să mai avem șanse să ne calificăm. Va fi un meci foarte greu, dar ne vom pregăti bine.

(n.r. ce ați vorbit cu suporterii) Este greu și pentru ei, vin de pe drum, sunt departe de familii. Din păcate nu i-am trimis acasă cu zâmbetul pe buze”, a declarat Claudiu Petrila, potrivit digisport.ro

