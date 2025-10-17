Bucuria uriaşă a tricolorilor după ce România a învins Suedia şi s-a calificat în semifinale la European! - Antena Sport

Video Bucuria uriaşă a tricolorilor după ce România a învins Suedia şi s-a calificat în semifinale la European!

Tricolorii au făcut hora bucuriei după ce s-au calificat în semifinalele Campionatului European din Croaţia. Eduard Ionescu a adus punctul decisiv pentru România în ultimul meci. După victorie, Eduard Ionescu a fost surprins cu lacrimi în ochi. În ultimul meci, Eduard Ionescu l-a întors pe Kristian Karlsson, după ce suedezul a condus cu 2-1 la seturi. A fost o desfăşurare “nebună”. Eduard Ionescu a luat primul set, Karlsson le-a luat pe următoarele două (în setul 3 Eduard Ionescu a ratat o minge de set), apoi Eduard Ionescu a câştigat ultimele două seturi. Fetele, care s-au calificat şi ele în semifinale, i-au susţinut pe băieţi la meciul cu Suedia. Meciurile României cu Slovacia, respectiv Suedia au fost în direct în AntenaPLAY. Tricolorii au obţinut o medalie istorică la Campionatul European după victoria cu Suedia.