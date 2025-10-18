Tricolorele au făcut hora bucuriei după calificarea fantastică în finala Campionatului European! - Antena Sport

Video Tricolorele au făcut hora bucuriei după calificarea fantastică în finala Campionatului European!

România a obţinut o victorie senzaţională, cu 3-0, în semifinala cu Olanda de la Campionatul European din Croaţia. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman au câştigat partidele pe care le-au disputat contra jucătoarelor olandeze Li, Eerland şi Men. După punctul decisiv adus de Andreea Dragoman, tricolorele au făcut hora bucuriei. România va întâlni Germania în finala Campionatului European de la Zadar (Croaţia).