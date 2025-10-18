Tricolorii au încins hora bucuriei după calificarea istorică în finala Campionatului European! - Antena Sport

Video Tricolorii au încins hora bucuriei după calificarea istorică în finala Campionatului European!

Calificare istorică în finala Campionatului European pentru naţionala de băieţi de la tenis de masă. România a învins Slovenia cu 3-0 şi va întâlni Franţa în ultimul act. Fetele s-au calificat şi ele în finală, după ce au învins Olanda tot cu 3-0 şi vor întâlni Germania în finală. Semifinalele băieţilor şi fetelor s-au văzut LIVE în AntenaPLAY. Finalele de la feminin şi masculin vor putea fi urmărite în direct tot în AntenaPLAY.