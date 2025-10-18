Tricolorii au încins hora bucuriei după calificarea istorică în finala Campionatului European! - Antena Sport

Închide meniul
Calificare istorică în finala Campionatului European pentru naţionala de băieţi de la tenis de masă. România a învins Slovenia cu 3-0 şi va întâlni Franţa în ultimul act. Fetele s-au calificat şi ele în finală, după ce au învins Olanda tot cu 3-0 şi vor întâlni Germania în finală. Semifinalele băieţilor şi fetelor s-au văzut LIVE în AntenaPLAY. Finalele de la feminin şi masculin vor putea fi urmărite în direct tot în AntenaPLAY.

