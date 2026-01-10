Aryna Sabalenka, calificată în finala turneului de la Brisbane pentru al doilea an consecutiv. Victorie clară în semifinale - Antena Sport

Închide meniul
Home | Tenis | WTA | Aryna Sabalenka, calificată în finala turneului de la Brisbane pentru al doilea an consecutiv. Victorie clară în semifinale

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 10:30

Aryna Sabalenka, în timpul unui meci/ Profimedia

Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), după ce a învins-o cu 6-3, 6-4, pe Karolina Muchova din Cehia, sâmbătă, în penultimul act al acestei competiţii, dotată cu premii totale de 691.602 dolari.

Sabalenka, deţinătoarea trofeului, care a eliminat-o în optimile de finală pe românca Sorana Cîrstea, o va avea ca adversară în finală pe ucraineanca Marta Kostiuk, care a trecut la rândul ei în două seturi, 6-0, 6-3, de americanca Jessica Pegula, favorita numărul 4, în cealaltă semifinală disputată sâmbătă.

Cu o săptămână înaintea startului Openului Australiei (18 ianuarie – 1 februarie), unde vizează a treia sa coroană de Mare Şlem în patru ani, Aryna Sabalenka a reuşit să impresioneze – aşa cum a făcut-o de la debutul turneului de la Brisbane – în faţa unei adversare a învins-o în toate cele patru întâlniri anterioare.

Anul trecut, Sabalenka a dispus în finala de la Brisbane de jucătoarea uzbecă Polina Kudermetova. după ce ratase trofeu în 2024 în faţa kazahei Elena Ribakina.

