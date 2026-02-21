Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important - Antena Sport

Venus Williams nu are de gând să se retragă încă din tenisul profesionist, după ce legendara jucătoare din Statele Unite ale Americii a fost prezentă anul acesta și la Australian Open.

Cvadrupla campioană olimpică a primit un wildcard pentru ediția din acest an a turneului Indian Wells, acolo unde și-a anunțat participarea și Sorana Cîrstea.

Venus Williams va juca la Indian Wells

Ajunsă la vârsta de 45 de ani, Venus Williams joacă în continuare tenis la un nivel ridicat. Americanca, fostă lideră mondială, a primit un wildcard pentru a evolua la Indian Wells.

Aceasta a fost prezentă în trei rânduri în penultimul act al competiției, dar nu a reușit niciodată să se impună în cadrul acestui turneu. Ultima sa participare a fost în 2024, când a primit, de asemenea, un wildcard.

„Mă bucur foarte mult să mă întorc la Indian Wells şi să mă întorc acasă, în California. Nu se compară nimic cu a concura în faţa acestor fani incredibili. Am acumulat atât de multe amintiri frumoase aici de-a lungul anilor şi sunt recunoscătoare organizatorilor turneului că m-au invitat din nou”, a reacționat sportiva.