Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important - Antena Sport

Home | Tenis | Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important

Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 8:55

Comentarii
Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important

Venus Williams / Profimedia

Venus Williams nu are de gând să se retragă încă din tenisul profesionist, după ce legendara jucătoare din Statele Unite ale Americii a fost prezentă anul acesta și la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cvadrupla campioană olimpică a primit un wildcard pentru ediția din acest an a turneului Indian Wells, acolo unde și-a anunțat participarea și Sorana Cîrstea.

Venus Williams va juca la Indian Wells

Ajunsă la vârsta de 45 de ani, Venus Williams joacă în continuare tenis la un nivel ridicat. Americanca, fostă lideră mondială, a primit un wildcard pentru a evolua la Indian Wells.

Aceasta a fost prezentă în trei rânduri în penultimul act al competiției, dar nu a reușit niciodată să se impună în cadrul acestui turneu. Ultima sa participare a fost în 2024, când a primit, de asemenea, un wildcard.

„Mă bucur foarte mult să mă întorc la Indian Wells şi să mă întorc acasă, în California. Nu se compară nimic cu a concura în faţa acestor fani incredibili. Am acumulat atât de multe amintiri frumoase aici de-a lungul anilor şi sunt recunoscătoare organizatorilor turneului că m-au invitat din nou”, a reacționat sportiva.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Fanatik.ro
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
12:49
Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1
12:47
Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo: „Ne e dor de tine”
12:38
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile
12:27
BREAKING NEWSMircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
12:14
Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”
11:54
VIDEO„Chiar am fost martori la asta?” Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal. Ce s-a putut întâmpla
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă