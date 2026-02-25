Tun financiar dat de Emma Răducanu: 12 milioane de euro! - Antena Sport

La aproape două săptămâni de la eliminarea prematură de la WTA Dubai, Emma Răducanu a primit o veste de excepție. Sportiva din Marea Britanie are un nou sponsor, care îi va vira în conturi aproximativ 12 milioane de euro.

Este o lovitură puternică de imagine pentru campioana din 2021 de la US Open, care va reprezenta un brand celebru alături de legendarul Roger Federer.

Emma Răducanu și-a găsit un nou sponsor. Proiect alături de Roger Federer

Emma Răducanu primește vești bune, în ciuda unui parcurs destul de modest pe terenul de tenis în noul an. Sportiva din Marea Britanie a bătut palma cu celebrul brand japonez Uniqlo, cu care a semnat un contract pe patru ani, anunță Spotmedia.

Sursa citată menționează faptul că Emma va încasa anual trei milioane de euro, deci în conturile acesteia vor ajunge 12 milioane de euro în total, o adevărată lovitură financiară.

Nu este singura personalitate din tenis care reprezintă acest cunoscut brand. Roger Federer a semnat și el un contract pe zece ani, dar încasează o sumă mult mai mare: 250 de milioane de euro.